Chồng để gối ôm giữa tôi và anh mỗi khi lên giường ngủ

Vợ chồng tôi lấy nhau được 15 năm. Bé lớn lớp 9, bé nhỏ lớp 5 và tôi đang có bầu được 7 tháng. Chồng tôi đi làm về vẫn làm việc nhà, chăm sóc tôi và các con như mọi khi. Tôi có bầu, anh quan tâm chu đáo, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhưng gần đây, tôi nhận thấy anh có vẻ né tôi khi tối lên giường ngủ. Anh không còn như trước, ít nói chuyện với con trong bụng tôi, nằm gần và ôm tôi ngủ nữa. Thậm chí anh còn để cái gối ôm chính giữa tôi và anh.

Chỉ có việc đó là lạ thôi, còn tất cả sinh hoạt, giao tiếp trong gia đình vợ chồng con cái vẫn vui vẻ bình thường. Mấy tháng cuối thai kì, tôi thật sự rất cần được ôm ấp, vỗ về vì đau nhức, khó ngủ, mệt mỏi. Mỗi tối xong công việc, anh lên phòng, nằm xuống nói chuyện vài ba câu là ngủ liền, còn tôi khó ngủ nằm nghe tiếng ngáy của anh tới 2-3 giờ sáng mới chợp mắt được. Tôi thật sự buồn và tủi thân, chỉ biết nằm đó và rơi nước mắt.

Vợ chồng ở gần nhau mà tôi lại có cảm giác nhớ cái ôm, những cái hôn lên má, lên trán của anh mỗi khi tôi đi làm và trước khi ngủ. Vì vậy tối qua trước khi ngủ, tôi xoay qua ôm anh, anh nói "ngủ đi nha, 11 giờ rồi". Tôi bảo "thì ngủ mà, chẳng qua lâu rồi anh không ôm em nên em nhớ thôi". Cứ tưởng tôi thổ lộ thế, anh sẽ hiểu ra.

Nhưng không, tôi nằm ôm anh được xíu thì bụng khó chịu, tôi quay sang bên kia, cứ nghĩ anh sẽ quay qua ôm phía sau như mọi khi, nhưng anh liền lấy gối ôm đặt chính giữa, rồi quay qua ôm gối ôm và để bàn tay lên bụng tôi, giống kiểu tương tác với bé trong bụng. Các anh chị thấy biểu hiện của chồng tôi có lạ không hay do tôi bầu nên nhạy cảm? Cảm ơn các anh chị đã quan tâm.

Minh Khuê