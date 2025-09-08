Chồng hỗn với mẹ vợ, lười biếng, nói dối

Tôi giờ chìm trong cảm giác chán nản, mệt mỏi, bỏ mặc chồng hơn tháng nay, không nói chuyện tới.

Chín năm hôn nhân làm tôi vỡ mộng về suy nghĩ non nớt của mình trước đây. Tôi và chồng tôi cùng quê, về gia cảnh thì anh khá giả hơn, cha chồng làm công chức nhà nước, mẹ chồng làm thợ may. Tuy nhiên, do nhiều lý do, cha mẹ chồng đổ vỡ, cha lập gia đình mới. Gia đình tôi làm nông, đất vườn không nhiều nhưng cha mẹ cố gắng từ hai bàn tay trắng nên hiện tại cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Sự chênh lệch này là cái ngu đầu tiên của tôi khi lúc đó tôi đã cảm nhận được sự khinh thường của mẹ chồng nhưng vẫn cắm đầu vào.

Về tôi và chồng, vì gia đình khó khăn, tôi từng bỏ dang dở học hành, nhưng lúc đó có anh động viên, giúp đỡ nên tôi hoàn thành chương trình đại học trong hơn ba năm rồi đi làm. Anh học trung cấp trước tôi một năm, học hơn ba năm nhưng đến hiện tại vẫn không có được cái bằng. Nếu lúc đó biết anh chưa lấy được bằng, tôi đã thúc ép anh cố gắng để lấy rồi, đến khi cưới xong, sau đó rất lâu tôi mới biết.

Chín năm lấy nhau, tôi chưa từng nghỉ phép ngày nào cho bản thân, chỉ nghỉ khi khám thai, con bệnh, đưa mẹ chồng đi khám bệnh hoặc có việc phát sinh...nhưng không từ phía tôi. Còn anh, lương thấp vì không bằng cấp, mỗi lần đổi chỗ làm là mất lòng luôn chỗ đó, nhưng thích nghỉ thì nghỉ. Giờ bé thứ hai được chín tháng. Cả hai bé đều là bà ngoại bỏ quê lên trông giúp. Trước bà nội nói sẽ san sẻ với bà ngoại nhưng cuối cùng thì không. Tôi biết việc chăm con là của cha mẹ, không phải trách nhiệm của ông bà nhưng vẫn buồn vì chính bà thúc tôi sinh con và tự nói là nội ngoại thay phiên nhau trông để chúng tôi yên tâm đi làm.

Tôi chưa từng chê chồng lương thấp, vẫn chấp nhận vì nghĩ anh không giỏi kiếm tiền nhưng thương vợ con, lấy này bù kia, tôi cố gắng xíu là được. Cụ thể sau chín năm cưới nhau, tuy lương chồng chưa tháng nào được quá 11 triệu nhưng chúng tôi dành dụm được hơn một tỷ đồng, từng chút, từng chút một gói ghém dù con vẫn đủ đầy, phát triển cao khỏe. Nhưng tôi sai, chồng không thương tôi như tôi nghĩ. Anh thích nhậu với bạn bè rồi về nói dối vợ, hỗn với mẹ vợ dù bà đang trông con cho anh, không chỉ một lần. Có lần cha chồng lên thăm cháu, anh vẫn đi nhậu, đợi tôi nhắn tin nặng nhẹ anh mới về. Anh hứa bỏ nhậu, lo làm, kêu tôi sinh bé thứ hai cho có anh có em. Tôi tin anh và lại sai. Giờ đây trông 2 đứa con, đi làm, nhà cửa trước sau, tính toán dành dụm làm tôi kiệt sức...còn anh vẫn thoải mái đi về muộn để nhậu nhẹt với bạn bè rồi nói dối tôi là đi công việc, đi khám bệnh...

Tôi bị thất vọng, vỡ mộng, ức chế vì nhiều chuyện khác của mẹ chồng đối xử với mình mà không tiện kể, giờ lại chồng như vậy, đến mức dễ nổi cáu dù trước đây tôi chưa một lời nói tục. Nói thêm, anh rất lười, ẩu và không bao giờ chủ động phụ sắp xếp, sửa sang nhà cửa, tất cả tôi phải chỉ, phải kêu đến cả mấy chục lần anh mới làm, làm cho có, làm qua loa, làm rồi không dọn, hoặc tôi muốn dọn cũng không được thì anh làm xong hỏng luôn cái khác. Tôi giờ chìm trong cảm giác chán nản, mệt mỏi. Tôi bỏ mặc anh hơn tháng nay, không nói chuyện tới. Anh biết tôi giận nhưng không một lời xin lỗi. Eôi có nên tiếp tục sống lạnh như vậy không?

Thu Nga