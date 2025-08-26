Chồng vài lần phản bội trong khi anh 'sạch sẽ, không thích chung đụng'

Giờ cứ nghĩ đến chuyện chồng gái gú vài lần, tôi lại ám ảnh chuyện anh đi nhậu đến sáng, vợ gọi cháy máy không nghe.

Tôi hơn chồng một tuổi, có hai đứa con, bé trai học lớp 3, bé gái học mẫu giáo lớn, gia đình khá yên ấm và hạnh phúc. Chồng tôi từ năm ngoái được lên làm quản lý, đi họp suốt, có nhóm mấy anh em hay họp với nhau, tháng nào cũng họp một hai lần. Họ đi với nhau là rượu bia uống thả ga, hát hò rồi gái gú. Điều tôi lo sợ và không ngờ tới là chồng biết đi gái trong khi từ trước đến giờ anh luôn chỉn chu, sạch sẽ, không thích chung đụng. Tôi đoán là do mấy anh kia rủ rê vì ông nào cũng chơi gái hoặc có bồ.

Tôi không bắt được quả tang nhưng qua các bằng chứng, chồng thừa nhận lần một rồi xin lỗi, bảo anh không có quyền được em tha thứ. Thấy thái độ ăn năn và hối hận của chồng, tôi lại mủi lòng cho qua. Được mấy tháng anh lại tái phạm đôi ba lần nữa nhưng tôi không biết. Mỗi lần anh đi nhậu là đến hai, ba giờ sáng, tôi ở nhà mất ngủ, gọi cháy máy anh cũng không nghe, xong việc anh mới nghe. Tôi thực sự mất niềm tin và thất vọng.

Lần này tôi phát hiện, chồng chối cãi và im lặng, cả ngày vùi đầu vào game, không ăn không uống, tôi cũng không nói năng gì. Bình thường chồng tôi ít nói, chỉ nói nhiều khi có tý men vào thôi. Khi mâu thuẫn, anh cũng rất ít khi nói, toàn để kệ cho tôi thích nói gì thì nói. Khi biết chuyện, tôi gào khóc, anh chỉ ôm tôi nhưng tôi đẩy ra. Tôi hỏi gì anh cũng không nói, chỉ ôm mặt và gục mặt xuống.

Tôi định ly thân một thời gian xem thế nào nhưng trong đầu luôn nghĩ sẽ bỏ anh chứ không thể vượt qua được, tình cảm cũng không thể như trước được nữa. Về lâu dài, anh lại nảy sinh bồ bịch thì sao? Về nhà, anh vẫn trách nhiệm, yêu thương vợ con, chỉ lì và lười chút thôi. Giờ cứ nghĩ đến chuyện chồng gái gú vài lần, tôi lại ám ảnh chuyện anh đi nhậu đến sáng, vợ gọi cháy máy không nghe. Mấy nay tôi đang suy nghĩ xem phải làm gì, thủ tục ly hôn ra sao, làm cách nào để chồng ký đơn đồng thuận ly hôn. Tôi biết chồng gần đây gái gú là do môi trường và bị rủ rê, nhưng đã dính vào rồi làm sao bỏ được đúng không các bạn?

Huyền Oanh