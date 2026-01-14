Chồng và bố mẹ anh không rõ ràng chuyện tài chính

Chồng tôi là con một, ông bà cưng con trai, tránh hỏi con những chuyện tiền bạc vì sợ anh buồn hay khó chịu, phần lớn sẽ hỏi tôi.

Tôi và chồng cưới được hai năm, hiện chưa có con do kế hoạch. Nhà anh và nhà tôi đều ở thành phố và khá gần nhau. Bố mẹ chồng khá tốt, không bắt tôi làm gì nhiều nhưng khá kiểm soát, luôn muốn biết tôi và chồng ở đâu, làm những gì. Kể cả lúc mới cưới đi tuần trăng mật, mẹ chồng cũng gọi tôi đôi ba lần mỗi ngày để hỏi tình hình. Lúc vợ chồng đang quen nhau, bố mẹ anh đã tự qua nói chuyện cưới xin với bố mẹ đẻ tôi khi chưa thống nhất với con trai (chồng tôi) và tôi. Khi về làm dâu, bố mẹ chồng khá tốt, tuy nhiên tôi cảm thấy tư tưởng không hợp nên có ý định ra riêng. Trước khi cưới, anh cũng hứa hẹn sẽ ra riêng, sống gần bố mẹ nhưng không chung nhà.

Về tài chính, tôi có thu nhập ổn, không quá cao nhưng đủ biếu bố mẹ mỗi tháng 5-10 triệu đồng. Chồng tôi mở công ty riêng, đã có lời, trước đó anh mượn bố mẹ hơn một tỷ đồng để làm ăn. Trong hai năm kết hôn, anh hay đi làm công trình nên chúng tôi có thuê trọ ở tạm nơi anh làm. Anh vẫn gọi về mượn bố mẹ thêm 50 - 100 triệu đồng để làm ăn mà không nói tôi biết. Bố mẹ chồng cũng cho mượn mà không nói tôi. Đến khi tôi về thăm nhà, bố mẹ chồng mới kể là anh mượn tiền. Tôi đã đề cập với chồng nếu mượn thì nói tôi, anh làm ngơ.

Tôi bàn với chồng là nếu công ty sinh lời thì cố gắng trả lại tiền cho bố mẹ. Tuy nhiên, anh nói tiền nhà anh là tiền chung, quy về một mối là anh, anh không trả lại bây giờ. Chồng tôi muốn giữ tiền đó làm ăn và nuôi lại bố mẹ khi về già hoặc lúc ốm đau.

Về phần nhà anh, khi chúng tôi nói chuyện ra riêng, bố mẹ chồng lại lấy khoản nợ ra để làm lý do ngăn cản. Bố mẹ chồng luôn hỏi tôi về tình hình tài chính của anh và khoản nợ anh đã mượn, khi nào trả. Chồng tôi là con một, ông bà rất cưng con trai, luôn tránh hỏi con trai những vấn đề về tiền bạc vì sợ anh buồn hay khó chịu, phần lớn sẽ hỏi tôi. Tính tôi không muốn chung đụng quá nhiều. Chúng tôi cưới được hai năm, tôi cũng muốn vợ chồng tự xây dựng kinh tế riêng, biếu bố mẹ hai bên trong khả năng, không quá dựa dẫm vào bố mẹ. Tuy nhiên bố mẹ chồng và chồng không rõ ràng về tài chính, khiến tôi không biết phải tách biệt việc này như thế nào.

Quỳnh Hoa