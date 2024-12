Chồng tương lai của em, anh đâu rồi

Em mong cùng anh nắm tay đi qua những nốt thăng trầm để học những bài học cuộc sống với nhau.

Chào anh! Ghét và cả cảm ơn anh, người chồng tương lai của em. Ghét là do sao anh chưa tới để em bơ vơ suốt thời gian qua và cũng cảm ơn vì anh đã từ từ tới để em đủ thời gian trưởng thành, hoàn thiện bản thân. Em hơn 30 rồi nhưng mọi người thường khen trẻ hơn tuổi thật. Ngoại hình nhỏ nhắn, cũng được khen xinh nhiều. So với những năm 20 tuổi, em cảm nhận 30 lại là độ tuổi đẹp nhất của bản thân mình. Không chỉ là lúc có điều kiện để chăm chút vẻ bề ngoài, tận hưởng cuộc sống tốt hơn, mà cả thế giới nội tâm và trải nghiệm bản thân cũng phong phú và nhiều màu sắc. Em mong rằng ở khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, em được gặp anh. Dù muộn, nhưng sẽ là đúng người đúng thời điểm. Những năm 20 đến 30 với quá nhiều mải mê công việc và cả những đam mê phát triển cá nhân, em cũng có bước tiến khá dài cho bản thân. Rồi em nhận ra, dù mạnh mẽ thế nào em vẫn muốn là một chú mèo con bé bỏng của anh, được yêu thương và bảo vệ những lúc yếu mềm nhất.



Thời gian em yêu thích nhất trong ngày là chạy bộ, may mắn là gần chỗ em có nội khu yên tĩnh và nhiều cây xanh. Những lúc như vậy em cảm thấy mình thực sự lắng đọng lại, suy nghĩ về bản thân, công việc, nghe một bản nhạc du dương hay podcasts, nó giúp em điềm tĩnh và thấu đáo mọi việc tốt hơn. Nếu có anh, em hy vọng chúng mình sẽ cùng nắm tay nhau dạo hay chạy bộ tối tối, cùng nhau chuyện trò và chia sẻ hay đơn giản chỉ là những khoảng lặng đi cùng nhau để tận hưởng sự bình yên của cuộc sống.

Em cũng khá thích thể thao, nên nếu anh có tập gym, yoga hay cầu lông, pickle ball và cả trekking, tụi mình đều có thể cùng nhau, xây dựng thiệt nhiều trải nghiệm và có những giây phút thiệt vui cùng đồng đội. Với em, mối quan hệ vững chắc và tình yêu được vun đắp bởi những trải nghiệm cùng nhau mà ở đó cả hai cùng phát triển và hoàn thiện bản thân.



Em mong cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy con cái, (tự nhiên dạo này em cũng thích con nít), cùng nắm tay đi qua những nốt thăng trầm để học những bài học cuộc sống cùng nhau. Em ở đây để anh dễ kiếm ra em nè, anh chồng tương lai của em. Nếu đã thấy em rồi thì hãy đừng ngần ngại nhắn tin cho em nhé, để tụi mình kịp đón cái Giáng Sinh sắp tới cùng nhau.

