Chồng từng đề nghị cô bồ sinh con cho anh

Tôi và chồng kết hôn được hơn mười năm, có hai con, một trai một gái. Cuộc sống gia đình nhìn từ bên ngoài khá bình thường: hai vợ chồng đi làm, con cái đi học, cuối tuần về thăm ông bà hai bên. Không phải quá dư dả nhưng cũng đủ ổn định. Khoảng vài tháng gần đây, tôi phát hiện chồng có quan hệ với một người phụ nữ khác. Ban đầu anh phủ nhận, sau đó khi tôi đưa ra bằng chứng thì anh mới thừa nhận. Anh nói đó chỉ là sai lầm trong lúc yếu lòng và cầu xin tôi tha thứ. Tôi chấp nhận tha thứ vì muốn con có một gia đình trọn vẹn.

Tôi từng nghĩ nhiều người ngoại tình chỉ là nhất thời, rồi cũng quay lại với gia đình. Nhưng gần đây tôi lại biết thêm một chuyện khiến mình không thể hiểu nổi. Theo những gì tôi biết được, chồng từng nói với người phụ nữ đó rằng anh muốn có con với cô ta. Không phải nói đùa mà là nói khá nghiêm túc. Chính người phụ nữ kia mới là người do dự và chủ động tránh thai. Khi biết chuyện này, tôi khá bất ngờ. Tôi không rõ lúc đó anh nghĩ gì. Bởi nếu chuyện đó xảy ra, không chỉ riêng tôi, mà các con và chính cuộc sống của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Gia đình tôi không phải quá hoàn hảo, vợ chồng có lúc bất đồng như nhiều gia đình khác nhưng chúng tôi đã có con cái, có cuộc sống riêng ổn định. Vì vậy tôi không hiểu vì sao anh vẫn cần một mối quan hệ bên ngoài, thậm chí còn nghĩ đến chuyện có con với người khác. Tôi không biết đàn ông trong hoàn cảnh đó thường suy nghĩ thế nào. Có thể với họ đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Nhưng với tôi, đó là chuyện rất khó chấp nhận.

Hiện tại tôi vẫn chưa biết nên nhìn nhận cuộc hôn nhân của mình thế nào sau khi biết chuyện này. Nếu chỉ là một mối quan hệ bên ngoài, chủ yếu giải quyết nhu cầu và sự tò mò muốn tìm cái mới lạ, có thể nhiều người vẫn cố gắng bỏ qua để giữ gia đình. Nhưng khi câu chuyện đã đi xa đến mức như vậy, tôi không biết nên tiếp tục suy nghĩ theo hướng nào. Thật không hiểu tại sao một người đã có gia đình, có đủ nếp đủ tẻ, vẫn còn muốn có thêm một đứa con với người phụ nữ khác?

Thu Nhàn