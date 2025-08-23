Chồng tử vong khi hẹn hò tình nhân, vợ kiện đòi bồi thường

Trung QuốcNgười đàn ông 66 tuổi đột tử sau khi quan hệ tình dục, bị người tình bỏ lại phòng khách sạn, gia đình sau đó kiện cơ sở này và cô nhân tình yêu cầu bồi thường.

Theo Hongxing Xinwen, nguyên nhân tử vong của người đàn ông họ Châu là nhồi máu cơ tim cấp tính (đau tim).

Vài giờ trước khi đột tử ngày 14/7/2024, ông này đã quan hệ tình dục với người tình họ Trang, tại một khách sạn ở huyện Bình Nam - khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Vợ con ông Châu kiện khách sạn và bà Trang vì không thực hiện nghĩa vụ cứu ông. Họ yêu cầu bồi thường 550.000 nhân dân tệ, sau đó tòa án đã cộng thêm 70.000 nhân dân tệ cho chi phí tang lễ, tổng cộng là 620.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỷ đồng) trước khi đưa ra phán quyết.

Ông Châu và bà Trang cùng làm việc tại một nhà máy vào năm 1982. Họ gặp lại nhau tại một bữa tiệc họp mặt vào năm 2023 và bắt đầu liên lạc riêng. Hai người từng hẹn hò vào cuối 2023 và tháng 6/2024. Ngày 14/7/2024, ông Châu nhận phòng tại một khách sạn và gọi người tình đến vào khoảng 14h52.

Theo lời khai của bà Trang, họ quan hệ trước khi ngủ. Khi tỉnh dậy, bà phát hiện ông Châu đã ngừng thở. Nghĩ rằng ông Châu đã chết, bà sợ hãi không biết phải làm gì.

Vì bị tăng huyết áp, bà Trang về nhà uống thuốc vào khoảng 17h43. Quay lại khách sạn vào 18h56, bà không thể mở được cửa phòng nên nhờ một nhân viên khách sạn giúp đỡ. Khi vào trong, họ thấy ông Châu không có bất kỳ phản ứng gì. Nhân viên khách sạn gọi xe cấp cứu và cảnh sát vào 19h15.

Các bác sĩ và cảnh sát sau đó xác nhận ông Châu đã tử vong, do bị tăng huyết áp và trước đó từng bị đột quỵ.

Ngày 13/8, TAND huyện Bình Nam ra phán quyết rằng, cái chết của ông Châu là do bệnh nền và phải chịu trách nhiệm chính. Bà Trang chỉ phải chịu một phần trách nhiệm vì không biết về bệnh tình của ông Châu. Tuy nhiên, tòa án cũng chỉ ra khi phát hiện tình trạng bất thường của ông Châu, bà Trang đã không có biện pháp cấp cứu kịp thời, rời khỏi phòng và quay lại sau một giờ, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cứu nạn nhân.

Phán quyết còn khẳng định việc bà Trang ngoại tình với ông Châu khi biết ông đã có gia đình là hành vi vi phạm trật tự công cộng và trái với thuần phong mỹ tục.

Tòa án quyết định bà Trang phải trả cho gia đình ông Châu 10% của số tiền 620.000 nhân dân tệ là 62.000 nhân dân tệ (gần 228 triệu đồng). Phía khách sạn được xác định không có lỗi nên không phải trả bất cứ khoản tiền nào do ông Châu tử vong trong phòng riêng chứ không phải ở nơi công cộng.

Tuệ Anh