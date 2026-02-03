Chồng Từ Hy Viên: Một năm qua không biết là thực hay mơ

Nghệ sĩ âm nhạc Hàn DJ Koo viết thư cho Từ Hy Viên, thổ lộ tâm trạng sau khi cô qua đời.

Theo Next Apple, tối 2/2, giỗ đầu minh tinh, DJ Koo đăng bức thư tay anh viết cho bạn đời, có đoạn:

"Gửi tình yêu mãi mãi, tất cả của anh. Hy Viên, em ổn không, em lạnh hay nóng, lúc nào anh cũng lo cho em. Buổi sáng, trong phòng trống trải, anh ngẩn ngơ ngồi ở mép giường. Đến lúc này, anh vẫn chưa phân biệt được rốt cuộc đây là hiện thực hay trong mơ. Anh mong đây chỉ là mơ, vậy tại sao anh nhói đau ở ngực. Rất đau.

Anh lết tấm thân nặng nề đứng dậy, hôm nay nấu gì đây? Anh nghĩ tới món em sẽ thích, rồi bỏ hộp lái xe đến mộ. Nỗi nhớ làm nước mắt rơi. Xin lỗi vì để em thấy cảnh anh yếu đuối như thế này. Nhưng đây là cách cuối cùng để anh làm dịu nỗi nhớ, mong em thông cảm cho anh. Lần sau, khi gặp lại, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Anh mãi là oppa đầu trọc của em".

DJ Koo ở buổi ra mắt điêu khắc Từ Hy Viên. Ảnh: Next Apple

Hôm 2/2, DJ Koo tổ chức nghi thức công bố điêu khắc Từ Hy Viên tại công viên nghệ thuật ở nghĩa trang ở Đài Loan. Bức điêu khắc lấy cảm hứng từ ảnh Hy Viên thời đôi mươi, khi mới yêu ca sĩ. Bức tượng có các chi tiết thể hiện ngày cưới của đôi vợ chồng (8/2). Trong buổi lễ, ca sĩ mặc chiếc áo khoác mà Hy Viên tặng anh 27 năm trước.

Chồng tạc tượng Từ Hy Viên DJ Koo gỡ màn che điêu khắc. Video: Next Apple

Chuyện tình DJ Koo và Từ Hy Viên được nhiều khán giả nhận xét ly kỳ, lắt léo hơn một bộ phim. Họ yêu nhau thập niên 1990, chia tay do công ty quản lý của ca sĩ ngăn cản. Theo Vogue, năm 2021, hay tin Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi, DJ Koo gọi điện cho diễn viên theo số anh lưu 20 năm trước, mừng rỡ vì cô vẫn dùng số điện thoại cũ. Hai người nối lại tình cảm, hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn đầu năm 2022 - trong bối cảnh đại dịch.

DJ Koo và Từ Hy Viên bên nhau thập niên 1990. Ảnh: Next Apple

Minh tinh đột ngột qua đời ngày 2/2/2025 khi du lịch Nhật Bản cùng mẹ, em gái và chồng con. Diễn viên để lại khối tài sản vượt một tỷ Đài tệ (hơn 30 triệu USD). Theo Next Apple, cô và DJ Koo không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Ca sĩ công bố nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên. Hiện các con của Hy Viên với chồng cũ - Uông Tiểu Phi - sống cùng bố và mẹ kế.

Điêu khắc Từ Hy Viên. Ảnh: Next Apple

Từ khi diễn viên qua đời, DJ Koo ngừng công việc, không cập nhật mạng xã hội, không muốn gặp ai. Từ Hy Đệ - em gái Hy Viên - nói anh rể hàng ngày vẽ tranh vợ. DJ Koo 57 tuổi, là một trong hai thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon, nổi tiếng thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, DJ Koo là nhà sản xuất âm nhạc.

Từ Hy Viên sinh năm 1976 tại Đài Loan, gia nhập làng giải trí thập niên 1990, nổi tiếng tại một số nước châu Á qua vai Sam Thái trong Vườn sao băng. Thành công tác phẩm đưa cô thành minh tinh gốc Hoa được săn đón hàng đầu. Cô còn gây tiếng vang với Xin đừng gác máy, Kiếm vũ, Bong bóng mùa hè.

Như Anh (theo Next Apple)