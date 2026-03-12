Chồng tự đỡ đẻ cho vợ vì hộ sinh bỏ chạy

Ngày 21/2, anh Matt Gray (35 tuổi) đưa vợ Jo Gray (33 tuổi) đến Bệnh viện John Radcliffe ở Oxfordshire khi cô chuyển dạ sớm hai tuần. Đây là lần mang thai thứ tư của cô và được xếp vào nhóm nguy cơ cao do có bệnh nền.
Ban đầu, một nữ hộ sinh phụ trách ca sinh đã trò chuyện, giúp Jo giữ bình tĩnh. Sau đó, người này rời đi và một nhân viên khác được cử đến thay thế. Khi Jo bắt đầu rặn đẻ, nhịp tim thai nhi bất ngờ thay đổi theo từng cơn gò. Nữ hộ sinh thay thế tỏ ra lúng túng, thông báo nhịp tim em bé đang giảm nguy hiểm rồi hoảng loạn bỏ đi.
Matt chạy ra ngoài tìm gọi cô quay lại. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, người này tiếp tục rời đi, để mặc hai vợ chồng trong phòng sinh.
Matt cố bấm nút gọi hỗ trợ phía sau giường nhưng thiết bị hỏng. Nhận ra không thể chờ đợi, anh lập tức tìm đôi găng tay y tế đeo vào và túc trực ở cuối giường.
Khi con gái chào đời, Matt phát hiện dây rốn đang quấn chặt quanh cổ. Anh cố giữ bình tĩnh, nới lỏng, luồn dây rốn qua đầu em bé để giải phóng đường thở, lau sạch chất nhầy trên mặt bé trước khi đặt con lên ngực vợ.
"Thật kinh khủng, mọi chuyện suýt trở nên tồi tệ. Tôi từng có tiền sử sinh khó nên đã vô cùng hoảng loạn khi nghe thông báo nhịp tim con giảm", Jo kể lại.
Khoảng 15 phút sau, một êkíp y tế khác mới xuất hiện và thấy em bé đã chào đời an toàn.
Cặp vợ chồng quyết định gửi đơn khiếu nại tới Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust (OUH) – đơn vị quản lý bệnh viện và CQC – cơ quan giám sát chất lượng y tế tại Anh.
Đại diện OUH xác nhận đang tiến hành điều tra sự việc và đã gửi lời xin lỗi tới gia đình: "Chúng tôi xem xét rất nghiêm túc những vấn đề họ nêu ra và sẽ công bố kết quả khi quá trình hoàn tất".
Đơn vị sản khoa của OUH hiện nằm trong nhóm 12 cơ sở bị đưa vào tầm ngắm của cuộc điều tra quốc gia về dịch vụ sản khoa và sơ sinh tại Anh. Báo cáo tạm thời cho thấy hệ thống chăm sóc này đang tồn tại nhiều lỗ hổng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh mạng phụ nữ và trẻ sơ sinh.
Ngọc Ngân (Theo Mirror)