Chồng trộm ôtô cùng 15 lượng vàng của vợ

Kiên GiangSau khi cãi nhau trong đêm, Nguyễn Phú Xuân lấy trộm tài sản riêng của vợ gồm 15 lượng vàng, ôtô cùng 47 triệu đồng rồi bỏ trốn, mua đất.

Ngày 25/6, Xuân, 40 tuổi, bị TAND Kiên Giang tuyên phạt 12 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự; buộc bồi thường hơn 600 triệu đồng cho bị hại.

Ngoài ra, chị ruột của bị cáo cũng phải nộp lại 100 triệu đồng do liên quan đến số tiền Xuân trộm cắp.

Nguyễn Phú Xuân tại phiên tòa. Ảnh: Lan Vy

Theo hồ sơ, Xuân kết hôn với người phụ nữ hơn mình 6 tuổi vào tháng 6/2022 và sống ở nhà của chị này tại TP Rạch Giá. Tối 7/11/2022, cả hai xảy ra cự cãi, người vợ lên lầu một ngủ, để túi xách có gần 15 lượng vàng, 47 triệu đồng trên bàn gỗ ở phòng bếp. Xuân ngủ ở tầng trệt.

Rạng sáng hôm sau, Xuân thức dậy đi vệ sinh, thấy túi xách của vợ có nhiều tài sản nên lấy. Anh ta lái ôtô 7 chỗ của vợ đến huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, lẩn trốn. Khi xài hết tiền mặt, Xuân bán số vàng trộm được với giá khoảng 450 triệu đồng dùng trả nợ, mua đất (nhờ người thân đứng tên) và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 31/1/2023, Xuân lái ôtô đến huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, thì bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ xe giao lại cho bị hại. Tại thời điểm này, do cơ công an chưa thu thập đủ chứng cứ nên cho Xuân về nơi cư trú, tiếp tục làm rõ sai phạm.

Tuy nhiên, anh ta đã bỏ trốn, đến tháng 7/2023 bị bắt tại huyện Củ Chi, TP HCM, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lan Vy