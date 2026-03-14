Chồng trả nợ cờ bạc cho bố nhưng chì chiết khi tôi cần tiền sinh nở

Tôi sắp sinh, cần vài đồng lo "mẹ tròn con vuông", bị chồng nói qua nói lại, có khi lại bị chồng chửi bới, nói khó nghe.

Nhiều khi nằm nghĩ mà tủi thân quá. Tôi đang bầu bì, ngày sinh cận kề, thời điểm đáng lẽ người phụ nữ cần nhất là sự quan tâm, động viên và cảm giác được chở che từ chồng, vậy mà nhận lại toàn những lời nói xoay quanh... tiền. Chồng đi làm, có thu nhập, thế nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện chi tiêu cho vợ con là bắt đầu tính toán, cằn nhằn. Tiền khám thai, tiền chuẩn bị sinh, dù đã chọn sinh ở viện công cho đỡ tốn kém mà vẫn bị than là "sao phí cao thế", tôi nghe mà nghẹn. Trong khi đó, hàng tháng chồng vẫn gửi tiền về cho bố chơi lô đề, thậm chí còn đứng ra trả nợ lô đề cho bố, những khoản đó anh không thấy tiếc.

Đến lúc sắp sinh con, cần vài đồng lo cho "mẹ tròn con vuông", tôi lại bị nói qua nói lại. Có những lúc chỉ vì chuyện tiền mà tôi bị chồng chửi bới, nói những lời khó nghe. Cảm giác như trong mắt chồng, tôi chỉ là người tiêu tiền của anh ta, không phải người vợ, người mẹ mang nặng đẻ đau. Phụ nữ mang thai vốn đã nhiều áp lực, cơ thể mệt mỏi, tâm lý cũng dễ tổn thương, chỉ mong chồng hiểu rằng vợ đang không đi làm được, mọi thứ đều phụ thuộc vào chồng trong thời gian này.

Sự sẻ chia, một câu hỏi han nhẹ nhàng đôi khi còn quý hơn cả tiền bạc. Tiền có thể kiếm lại được nhưng những lời nói, những tổn thương trong lúc vợ yếu lòng nhất thì khó mà quên. Mong một ngày nào đó, anh hiểu rằng tôi không cần chồng giàu, chỉ cần chồng biết thương vợ con.

Ngọc Thu