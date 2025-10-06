Nếu không được thông gia mời dự lễ nhập trạch, bố mẹ tôi sẽ tự ái

Chồng tôi bảo vì sao phải mời, việc này có liên quan gì đến ông bà đâu, đây là việc riêng của mỗi nhà mà.

Tôi lấy chồng hơn năm năm, có hai con, một trai, một gái. Chúng tôi đang xây nhà, đất hương hỏa nhà chồng, chuẩn bị làm lễ nhập trạch. Chúng tôi dự kiến sau khi xong xuôi và sắp xếp được sẽ mời mọi người đến ăn mừng tân gia. Bố đẻ tôi nói nếu đúng thì khi nhập trạch, nhà tôi (nhà tôi còn mẹ chồng, bố chồng đã mất từ lâu) phải gọi điện để mời ông bà thông gia xuống dự lễ nhập trạch. Ăn uống không thành vấn đề, kể cả chỉ là lễ cúng hoa quả cũng được, nhưng đúng lễ là phải mời ông bà thông gia xuống dự. Nếu không mời, bố mẹ tôi sẽ cảm thấy tự ái và quan trọng đúng lễ là phải như thế.

Tôi về nói chuyện với chồng, không nói rõ là bố mẹ tôi nói thế, chỉ nói khi nào làm lễ nhập trạch, mời ông bà ngoại xuống dự lễ. Nhưng chồng tôi bảo vì sao phải mời, việc này có liên quan gì đến ông bà đâu, đây là việc riêng của mỗi nhà mà. Nếu mời như thế, các ông bên nội sẽ không vừa ý và bỏ hết. Ý là nếu mời ông bà ngoại mà không mời các ông bên nội, họ sẽ bỏ. Mà nếu mời đông lại phức tạp, nhà chỉ tự đón thầy về cúng.

Tôi muốn hỏi mọi người là quan điểm của bố mẹ tôi hay của chồng tôi đúng? Nếu bố mẹ tôi đúng, tôi cũng không làm khác được, vì chồng đã nói như vậy thì tôi không nói khác được, vì đất nhà chồng. Nếu chồng tôi đúng, tôi sẽ lựa lời nói cho bố mẹ tôi để bố mẹ không tự ái hoặc thấy con gái bị yếu thế. Tôi và chồng làm việc lương ngang nhau, tôi đóng góp một nửa công sức cho gia đình. Tiền làm nhà, chúng tôi vay mượn thì cũng xoay trả, nói chung là tôi cũng đi làm và cống hiến chứ không ăn bám. Bố mẹ tôi cho vay 200 triệu khi làm nhà.

Xin mọi người cho tôi ý kiến hoặc phân tích để tôi có cái nhìn về việc đối nhân xử thế trong tình huống này hoặc trong đời sống. Tôi không phải là người sắc sảo hay có hoặc giữ chính kiến gay gắt. Tôi sẽ đọc bình luận và suy nghĩ để mở rộng hiểu biết. Tôi xin chân thành cảm ơn.

