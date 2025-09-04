Chồng thương, con ngoan, công việc ổn nhưng tôi vẫn buồn chán

Nhiều lúc tôi không hiểu ý nghĩa của cuộc sống này là gì nếu mình cứ sống thế này cho đến lúc chết?

Tôi sắp bước sang tuổi 40, cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa gọi là già. Tôi có công việc ổn định, chồng thương yêu, tốt bụng và hai con trai mà tôi đánh giá là đang ở tuổi ngoan ngoãn, bảo ban được. Gần đây công việc của tôi có nhiều thay đổi, cũng có vị trí trong công việc nhưng nó cũng đòi hỏi tôi dùng nhiều chất xám hơn, phải suy nghĩ nhiều hơn. Và thường buổi tối tôi rất mệt mỏi, về nhà chỉ muốn lên giường ngủ.

Nhiều lúc tôi không hiểu ý nghĩa của cuộc sống này là gì nếu mình cứ sống thế này cho đến lúc chết? Tôi hiện không phát hiện ra vấn đề của mình là gì. Tại sao lại thường xuyên cảm thấy buồn chán, không có động lực sống như vậy. Tôi cứ đi làm, kiếm tiền như là một thói quen, không có đam mê hay niềm vui gì. Không biết có bạn nào như vậy không và các bạn đã trải qua bằng cách nào?

Bích Ngọc