Chồng thôi luôn khi tôi muốn anh dùng bao cao su

Tôi 33 tuổi, vợ chồng bằng tuổi, kết hôn được năm năm, có hai bé, 4 tuổi và 2 tuổi. Chúng tôi là đồng nghiệp, yêu và lấy nhau khá nhanh, giờ hôn nhân đi vào ngõ cụt rồi. Chúng tôi tiền ai người đó giữ, chi tiêu lúc anh bỏ, lúc tôi bỏ. Tôi không biết chồng có bao nhiêu tiền. Anh cũng không nói với tôi. Sau khi cưới, tôi có đề nghị anh hoặc tôi giữ tiền nhưng anh không đồng ý. Gia đình chồng thi thoảng vẫn giục chúng tôi trả nợ mua nhà, nhưng anh không nói với tôi còn nợ bao nhiêu, nợ ai (nhà anh mua trước khi cưới và đứng tên bố chồng).

Tôi dễ giận nhưng mau quên, dễ khóc, dễ cười. Mỗi khi tôi giận dỗi hay khóc, anh biết nhưng đều tỏ ra không quan tâm, tôi chỉ biết nuốt ấm ức, tủi thân vào trong. Anh không nói chuyện với tôi, đi làm về chỉ cúi đầu vào điện thoại, luôn bày bừa nhưng không bao giờ dọn. Vợ có nhắc làm cũng chỉ qua loa cho xong, rồi cuối cùng vợ vẫn là người dọn. Anh cũng không bao giờ chủ động chơi và chăm con. Nhắc anh chơi cùng con để vợ làm việc nhà, anh đưa cho con điện thoại.

Trước đây gia đình tôi thi thoảng đi ăn ở ngoài cho thay đổi. Nhưng mỗi lần đi ăn, anh bỏ mặc tôi đánh vật với con, cứ điềm nhiên ngồi ăn, thậm chí vừa ăn vừa xem điện thoại. Ăn xong vẫn xem chứ không hề trông con cho vợ ăn cho tới khi được yêu cầu. Lúc mới sinh, tôi phải tự chăm con cả ngày lẫn đêm, lắm lúc mệt quá bảo chồng trông con để vợ ngủ một tí. Anh chơi với con được 5 phút rồi đưa con cho mẹ chồng bảo bà trông. Bà chơi với cháu được thêm 10 phút rồi bế vào đưa tôi bảo tôi cho con bú để ngủ. Anh thường xuyên tỏ thái độ khó chịu với tôi.

Chúng tôi không quan hệ vợ chồng cả năm nay. Từ ngày đầu về sống cùng nhau, chúng tôi cũng chỉ một hai lần mỗi tháng. Từ khi tôi bầu bé đầu tiên, chồng không động vào tôi cho tới khi con bé được 8 tháng. Nhưng cỡ vài tháng một lần, tôi có chủ động thì anh gạt ra, nhắc ngủ đi. Cho tới một lần, khi tôi đi làm ca đêm, mở camera để xem con ngủ có ngoan không (lúc này tôi mới đi làm ca đêm lại sau thời gian con nhỏ, con chưa cai sữa), thấy chồng đang thủ dâm. Sau lần đó tôi hay vào xem camera hơn và phát hiện chồng thường xuyên làm việc này. Rồi tôi lỡ bầu bé thứ hai. Từ khi bầu bé thứ hai tới giờ con được 2 tuổi, chúng tôi quan hệ được một lần. Anh có đòi vài lần nhưng tôi nhắc cần có bao vì không muốn lỡ kế hoạch nữa, thế là anh thôi luôn. Vợ chồng ngủ riêng từ ngày tôi đẻ bé thứ hai.

Ban đêm tôi muốn anh ngủ cùng để hỗ trợ vợ chăm con, nhưng không, anh chọn ngủ sofa vì con khóc quấy anh không ngon giấc. Anh ngày càng không kiêng dè việc để tôi biết anh thủ dâm. Điện thoại, máy tính của anh tràn ngập ảnh, phim nóng. Có lần tôi đề nghị anh ngồi nói chuyện nghiêm túc về cuộc hôn nhân này, nhưng anh vẫn chăm chú vào điện thoại và không hề phản hồi gì tôi. Tôi ấm ức bật khóc bỏ vào phòng ngủ, anh cũng kệ.

Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng biết với tình hình hiện tại, tôi không thể. Công việc của tôi bắt buộc phải làm ca đêm, những lúc đó cần có người trông con. Tôi cũng không thể đảm bảo được điều kiện sống tốt cho con nếu tự mình nuôi hai bé. Tôi thực sự nản lòng.

