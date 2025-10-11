Nửa năm chồng mới gần gũi tôi

Hầu hết bạn bè, đồng nghiệp cũ và mới đều chọc chồng tôi là gay, khi tôi chọc anh, anh không phản ứng gì cả.

Tôi không biết mình nên làm gì cho gia đình ngay lúc này. Tôi 24 tuổi, đã lập gia đình và có một bé trai 8 tháng. Chồng hơn tôi 10 tuổi, có hai bằng đại học. Tôi quen anh lúc bắt đầu vào đại học. Tôi thích anh trước nhưng anh lại đem lòng thích bạn cùng phòng của tôi. Thời gian đó thực sự khó khăn với tôi. Sau này tôi mới biết, anh là người khá lăng nhăng. Lúc tán tỉnh bạn tôi, anh đã có người yêu, tính tới chuyện hôn nhân, nhưng sau này không thành. Thời gian qua đi, anh biết bạn tôi có người yêu rồi lại ngỏ lời với tôi. Lúc đó tôi đã chia tay với người yêu lâu rồi nên nhận lời (khi anh thích bạn cùng phòng tôi, tôi nhận lời quen người khác).

Có thể anh là người đầu tiên tôi thực sự yêu nên khi anh ngỏ lời, tôi rất vui và đồng ý. Đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của tôi. Khi chúng tôi yêu nhau, anh vẫn nhắn rủ bạn cùng phòng tôi đi uống nước riêng (là cô bạn nói lại và tôi đã xác nhận với anh). Nhiều lần tôi muốn chia tay nhưng không làm được. Rồi tôi có bầu và chúng tôi cưới nhau. Thực sự thời gian đó tôi như sống trong địa ngục. Tôi chưa đi làm, lại có bầu nên ở nhà luôn, không xin việc nữa. Trong một tháng thì có đến 26 ngày chồng chửi mắng tôi là đồ ăn bám, chuyện chăn gối vợ chồng nhạt nhẽo. Tôi thực sự đã rất cố gắng vì con, vì chưa có tài chính nên mới ở lại dù nhiều lần muốn bỏ đi.

Sau khi được chị em của anh khuyên anh cũng bớt đi, có quan tâm tôi hơn và không chửi tôi nữa, thế nhưng từ đó tôi cũng không thiết tha gì chồng. Có thời gian sau sinh sáu tháng, chồng mới đụng đến người tôi, mặc dù tôi sinh thường và hai tháng là vóc dáng trở lại bình thường. Trong thời gian nuôi con, chồng cũng thể hiện rõ thái độ thờ ơ với tôi. Nhiều lần tôi để ý thấy anh nhắn tin, thấy tôi là anh đều tắt vội. Anh giấu tôi lập tài khoản chat, khi tôi phát hiện thì chối nhưng cuối cùng phải nhận.

Chồng thường xuyên nói dối khi đi làm về muộn. Giờ vợ chồng tôi cả tháng không sinh hoạt cũng bình thường, có thì cũng chóng vánh, cho xong chuyện. Hầu hết bạn bè, đồng nghiệp cũ và mới đều chọc chồng tôi là gay, khi tôi chọc anh, anh không phản ứng gì cả. Tuy nhiên anh rất chăm con, cho con những gì tốt nhất có thể, làm tròn trách nhiệm với gia đình, thi thoảng cũng mua quà cho tôi. Giờ đây tôi thực sự rất rối, nên bỏ hết những chuyện rắc rối kia và vun đắp cho gia đình mình không?

Ngọc Hân