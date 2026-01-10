Chồng thích lên văn phòng làm đêm dù chúng tôi mới cưới một năm

Hầu như lần nào anh cũng đi gần tới 12 giờ đêm mới về và không mang máy tính về nhà.

Tôi và chồng mới cưới được hơn một năm. Tôi làm việc online, thu nhập đủ nuôi bản thân và có dư một ít. Chồng tôi cùng đồng nghiệp cũ hợp tác mở công ty xây dựng được vài năm. Vì công việc online nên tôi sắp xếp đi theo chồng. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu đi theo, chồng tôi đi nhậu rất nhiều, với tần suất khoảng 5 lần một tuần. Tôi khuyên chồng, nói nhẹ có, cãi nhau cũng có, tuy nhiên anh vẫn không thay đổi. Sau khoảng 4-5 tháng, tôi cảm thấy chồng sẽ không thay đổi nên quyết định bỏ về quê ở (nhà chồng và nhà mẹ đẻ tôi ở gần nhau).

Chồng về năn nỉ, nói tôi đi theo và hứa sẽ thay đổi, đồng thời đề xuất thuê nhà gần văn phòng công ty để tiện đi lại. Tôi đang ở nhà thuê cách văn phòng công ty của chồng không xa. Văn phòng công ty của chồng được thuê cho giám sát và công nhân ở, tầm 6-7 người.

Thời gian chồng tôi ở văn phòng công ty rất nhiều. Anh đi từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối mới về, chỉ về ăn cơm được khoảng 15 phút rồi lại nói đi qua văn phòng công ty để làm việc. Tôi nói với chồng rằng nếu không cần phải bàn bạc với giám sát hay sử dụng máy in của công ty, có thể mang máy về nhà làm. Nhưng anh không chịu và nói rằng không tập trung được khi làm việc ở nhà, phải qua văn phòng công ty mới tập trung và anh thích làm ở đâu thì làm. Nói nhiều lần chồng không nghe nên tôi đề xuất anh cố gắng về trước 10 giờ và mang máy về để tôi còn đi ngủ. Nhưng hầu như lần nào anh cũng đi gần tới 12 giờ đêm mới về và không mang máy tính về nhà.

Gần đây, tôi phát hiện chồng nói đi qua văn phòng công ty nhưng thực chất là lẻn đi nhậu rồi mới về. Vì vậy, tôi yêu cầu anh nếu không cần giao tiếp hay sử dụng đồ đạc ở văn phòng, hãy mang máy về nhà trước 7 giờ tối và làm việc tại nhà. Tuy nhiên, chồng nói tôi kiểm soát anh, đã không cho anh đi nhậu, đi gặp bạn bè, gặp đối tác, giờ lại muốn kiểm soát cả việc làm của anh. Anh nói tôi không biết thông cảm và suốt ngày bắt anh thế này thế kia.

Hiện tại, tôi vẫn để chồng đi nhậu hai lần một tuần, chỉ cần báo cho tôi biết. Về phần tài chính, từ tháng một đến tháng tám, chồng tôi không mang tiền về nhà vì làm dự án mới, cần nguồn tiền để đầu tư. Từ tháng chín, chồng có mang tiền về nhưng phần lớn dùng để trả nợ do trước đó mượn để đầu tư.

Hiện tôi cảm thấy rất nản vì dù mới cưới nhưng chồng hầu như không có mặt ở nhà, luôn ở bên văn phòng công ty dù văn phòng cách nhà không xa. Kể cả thứ bảy, chủ nhật, anh vẫn lấy lý do bận công việc và cần qua văn phòng làm giấy tờ nên không về nhà. Do mở công ty, chồng tôi chủ yếu lo giấy tờ và ít phải đi công trình hay hiện trường. Có những lần tôi về thăm nhà khoảng hai tuần, anh hầu như dọn đồ và qua ở luôn bên văn phòng công ty, không về nhà chung của hai vợ chồng, dù văn phòng đó được thuê cho giám sát và công nhân ở.

Tôi không biết phải làm sao và cảm thấy rất nản với cuộc hôn nhân này. Do hai nhà thông gia ở gần nhau nên tôi cũng muốn cố gắng vun vén. Tuy nhiên, tôi cảm thấy dường như chồng không muốn về nhà. Tôi không biết mình có thể làm gì trong tình huống này và thực sự cảm thấy rất mệt.

Ánh Ngọc