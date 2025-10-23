Chồng tán tỉnh nhiều cô gái chưa chồng

Trong đó có hai cô tôi để tâm, cô gái ở tỉnh anh đi công tác và người phụ nữ lớn tuổi hơn, thường chụp ảnh gợi cảm gửi anh.

Tôi lập gia đình hơn một năm, là nhân viên nhà nước, còn chồng làm công ty tư nhân. Về kinh tế, hai vợ chồng độc lập, không ai phải dựa dẫm vào ai. Chúng tôi chưa có con. Nói chung, chồng tôi là người chồng bình thường nếu không vướng vào chuyện gần đây khiến tôi rất băn khoăn. Công ty cử chồng tôi đi công tác hai tuần ở tỉnh khác, đồng nghĩa là xa vợ hai tuần. Thật ra, từ trước đến nay, điện thoại anh có cài mật khẩu, tôi cũng không ý kiến, vì anh nói ai cũng có quyền riêng tư, tôi nhất trí. Thế nhưng sau chuyến công tác đó, tôi thấy anh có nhiều biểu hiện khác lạ.

Khi tôi kiểm tra chat của chồng, phát hiện anh kết bạn với nhiều cô gái chưa chồng, nói chuyện theo kiểu tán tỉnh. Ít nhất có khoảng 5 cô, trong đó có hai người khiến tôi thật sự để tâm. Người thứ nhất là cô gái ở tỉnh anh đi công tác. Họ có gặp ngoài đời, đi uống cà phê cùng nhau. Qua tin nhắn, tôi biết họ chỉ mới gặp lần đầu, cô gái này còn trẻ và không hề biết chồng tôi đã có vợ. Cô ấy nhắn tin bày tỏ thích chồng tôi sau lần gặp gỡ, còn anh trả lời theo kiểu mập mờ, "tùy duyên". Người thứ hai là một phụ nữ lớn tuổi hơn, thường xuyên chụp ảnh gợi cảm gửi cho chồng tôi. Hai người nói chuyện tán tỉnh, khen ngợi nhau, nhưng chưa gặp ngoài đời.

Tôi biết chuyện nhưng im lặng theo dõi. Từ khi chồng về, anh không còn liên lạc nhiều với cô gái ngoài tỉnh, chỉ thỉnh thoảng trả lời tin nhắn khi cô ấy than buồn hay nói nhớ. Anh nhắn lại kiểu bình thường, không thân mật như trước, nhưng tôi vẫn thấy bất an. Giờ tôi thật sự không biết nên làm gì, có nên liên hệ với cô gái ngoài tỉnh để nói rõ rằng anh đã có vợ không? Tôi nên nói thế nào với chồng để anh hiểu vợ sẽ không tha thứ nếu anh phản bội? Tôi đã lưu lại một số tin nhắn làm bằng chứng, để anh không thể chối. Tôi sợ nếu im lặng bỏ qua, chuyện này sẽ còn tiếp diễn mỗi khi anh đi công tác. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Hoa Hồng