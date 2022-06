Chồng tái diễn 'bóc bánh trả tiền'

Giờ tôi chỉ muốn ly hôn, sống yên ổn để nuôi dạy con cái, muốn con ít ảnh hưởng nhất từ cuộc ly hôn này.

Tôi 36 tuổi, yêu anh ba năm thì kết hôn, có hai bé năm tuổi và bảy tháng tuổi.

Về công việc: Chồng tôi mở công ty xây dựng nhỏ, thu nhập đủ trang trải cuộc sống gia đình tôi. Trước đây tôi làm việc ở công ty xây dựng, thu nhập ổn định, có chút dư. Tháng 11 năm 2019 tôi nghỉ việc, đến giữa năm 2020 chung vốn làm ăn cùng bạn bè. Gần hai năm dịch Covid, công việc mới của tôi không thuận lợi, giờ dần đi vào ổn định hơn. Tất cả khoản thu nhập của vợ chồng tôi đều gom chung, cùng chi tiêu và làm ăn, không ai giữ vốn riêng.

Về tình cảm: Vợ chồng tôi không quá mặn mà nhưng cũng không nhạt nhẽo, tôi chưa từng từ chối mong muốn của chồng. Chúng tôi tương đối hiểu nhau, đôi khi có những bất đồng nhỏ nhưng không cãi vã và tuyệt đối không đánh nhau, miệt thị nhau. Chồng tôi khá nóng tính, khi công việc gặp khó khăn anh thường khó chịu và mang luôn thái độ đó về nhà, hay than thở khi gặp trở ngại.

Tôi không thuộc kiểu người khéo léo, ngọt nhạt mà sống ngay thẳng, độc lập, đơn giản, dễ bỏ qua và không phải thuộc kiểu phụ nữ lải nhải, nói nhiều. Các việc nhà và con cái hầu hết do tôi làm, chồng thi thoảng tham gia chút, cũng ít khi đưa con đi học. Chồng cho rằng cơm nước, nhà cửa, quần áo là việc của đàn bà. Cái này tôi không đồng ý nhưng cũng chẳng ép anh phải làm nếu anh không muốn. Vì vậy mỗi khi phải đi chợ nấu ăn, dọn dẹp là anh tỏ thái độ không vui.

>> Lần đầu chứng kiến chồng đi với gái

Năm 2017, sau khi sinh con được bốn tháng, tôi phát hiện anh nhắn tin tình cảm với người phụ nữ khác. Họ thường xuyên hỏi han, dặn dò nhau từng li từng tí, rủ đi ăn và hứa hẹn làm bồ của nhau. Khi phát hiện chuyện này, tôi thực sự đau lòng vì đang ở cữ, mệt mỏi mà không được chồng quan tâm (lúc này tôi về quê ở cữ, chồng ở Hà Nội). Anh thừa nhận có quan hệ vài lần với gái mại dâm, đi karaoke massage với bạn bè. Tôi nói rõ ràng quan điểm rằng không chấp nhận kiểu quan hệ đó, đề nghị ly hôn. Chồng xin lỗi, mong tôi vì con mà bỏ qua, hứa không tái phạm.

Sau gần bốn năm tôi thấy chồng khá ổn, không đi karaoke khi bạn bè rủ, cũng không đi đâu quá 11h đêm dù vợ không hề cấm. Vì vậy tôi quyết định sinh thêm bé thứ hai vì tuổi đã lớn. Khi bé thứ hai được bảy tháng tuổi thì tôi lại một lần nữa phát hiện ra chồng có quan hệ với gái mại dâm. Lần này anh mua điện thoại và sim khác để liên hệ với gái mại dâm trong những lần đi công tác. Anh thú nhận với tôi chỉ đi một lần, tôi không tin điều này. Căn cứ theo đời điện thoại tôi biết được thì anh mua nó từ khi tôi mang bầu, đến giờ mẫu đó đã ra đời cao hơn. Tôi thực sự thất vọng nên dứt khoát đề nghị ly hôn, anh không đồng ý ký đơn, vì vậy tôi nộp đơn đơn phương ly hôn ra tòa, được tòa nhận đơn giải quyết.

Tôi nói với chồng mong muốn giấu lý do ly hôn với gia đình, không muốn lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến con cái sau này. Chồng nói chuyện với mẹ tôi, có lẽ anh mong bà sẽ khuyên nhủ con gái. Bố mẹ sau khi biết chuyện tôi muốn ly hôn đã gây sức ép, nói tôi không biết thương con cái, ly hôn con sẽ khổ. Ông bà biết chồng tôi có nhắn tin với gái nhưng không biết anh có quan hệ nhiều lần với gái mại dâm. Tôi không nói rõ nhưng vẫn kiên quyết ly hôn. Các bạn từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, xin hãy chia sẻ cùng tôi. Nếu tha thứ, chồng có từ bỏ thú vui đó không? Chồng tôi như vậy là do đâu? Không lẽ do tôi chưa đủ tốt?

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc