Nghệ sĩ âm nhạc Hàn DJ Koo hoàn thành bức điêu khắc Từ Hy Viên dịp giỗ đầu diễn viên.

Theo Next Apple, gia đình tổ chức lễ tưởng niệm Hy Viên tại công viên nghĩa trang ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 2/2. DJ Koo, mẹ và em gái của Từ Hy Viên cùng gỡ màn che điêu khắc. Nhân vật chắp tay trước ngực, mặc váy cổ điển, tà váy bay bay. Bức điêu khắc được đặt tại khu vực tác phẩm nghệ thuật liên quan người nổi tiếng.

Một năm qua, DJ Koo xem lại các video về bạn đời để tạc tượng, một người bạn của nghệ sĩ cho biết trong lòng anh, Hy Viên luôn trẻ trung, xinh đẹp và yêu đời như một thiếu nữ. Ca sĩ không muốn gặp ai, chỉ vùi đầu sáng tác nghệ thuật liên quan bạn đời.

Chồng tạc tượng Từ Hy Viên Người thân trong ngày giỗ đầu Từ Hy Viên. Video: Next Apple

Một số bạn thân của DJ Koo và Hy Viên dự buổi lễ, trong đó có Kang Won Rae, thành viên nhóm nhạc Clon cùng DJ Koo. Kang Won Rae phải ngồi xe lăn do tai nạn giao thông hơn 10 năm trước.

Minh tinh đột ngột qua đời ngày 2/2/2025 khi du lịch Nhật Bản cùng mẹ, em gái và chồng con. Diễn viên để lại khối tài sản vượt một tỷ Đài tệ (hơn 30 triệu USD). Theo Next Apple, cô và DJ Koo không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Ca sĩ công bố nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên. Hiện các con của Hy Viên với chồng cũ - Uông Tiểu Phi - sống cùng bố và mẹ kế.

Bức tượng điêu khắc diễn viên Từ Hy Viên. Ảnh: Next Apple

Chuyện tình DJ Koo và Từ Hy Viên được nhiều khán giả nhận xét ly kỳ, lắt léo hơn một bộ phim. Họ yêu nhau thập niên 1990, chia tay do công ty quản lý của ca sĩ ngăn cản. Theo Vogue, năm 2021, hay tin Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi, DJ Koo gọi điện cho diễn viên theo số anh lưu 20 năm trước, mừng rỡ vì cô vẫn dùng số điện thoại cũ. Hai người nối lại tình cảm, hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn đầu năm 2022 - trong bối cảnh đại dịch.

DJ Koo và bà Hoàng Xuân Mai. Ảnh: Next Apple

Từ Hy Viên sinh năm 1976 tại Đài Loan, gia nhập làng giải trí thập niên 1990, nổi tiếng tại một số nước châu Á qua vai Sam Thái trong Vườn sao băng. Thành công tác phẩm đưa cô thành minh tinh gốc Hoa được săn đón hàng đầu. Cô còn gây tiếng vang với Xin đừng gác máy, Kiếm vũ, Bong bóng mùa hè.

DJ Koo 57 tuổi, là một trong hai thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon, nổi tiếng thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, DJ Koo là nhà sản xuất âm nhạc.

Như Anh (theo Next Apple)