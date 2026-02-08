Chồng sợ vợ cực khổ nên không cần tôi phải cố gắng gì

Tôi cảm thấy chưa có một đam mê cháy bỏng nào với sự nghiệp, có phải là đứa không có hoài bão?

Tôi 26 tuổi nhưng lại không có bất kỳ ước mơ hay đam mê nào tồn tại lâu hơn hai tuần. Kiểu như xem một bộ phim hay đọc truyện gì đó truyền cảm hứng, lại thích việc nọ việc kia, vài tuần sau là chán và quên ngay. Tôi có cảm giác lý do mình trì trệ thế này là vì từ nhỏ đến giờ chưa từng thực sự nỗ lực vì điều gì.

Từ tiểu học cho đến khi vào đại học, tôi chưa từng phải cực khổ học hành như người khác, bản thân đều được điểm cao và đậu trường đại học top trên. Tốt nghiệp đại học ra trường với bằng khá dù tôi hay bỏ học để ở nhà xem phim bộ trên mạng. Tôi giao tiếp tiếng Anh tạm ổn do coi khá nhiều phim Mỹ trong 4 năm đại học, phát âm tiếng Hàn hay tiếng Trung cũng rất nhanh nhưng lại lười học chữ tượng hình, vì vậy muốn học thêm tiếng nhưng được vài tuần là chán.

Khi xin việc cũng dễ, khởi điểm lương thử việc của tôi là 10 triệu đồng. Làm ở công ty chỉ hơn một là tôi chán công việc đó. Hiện tại tôi làm quản lý cho văn phòng đại diện của một công ty nước ngoài ở TP HCM. Lúc bắt đầu tôi cũng cảm thấy rất hứng thú, vài tháng trở lại đây tôi thấy chán công việc này, dù thu nhập tầm 20-30 triệu đồng một tháng. Nhìn bạn bè đứa du học, đứa học lên thạc sĩ, đứa mở công ty riêng suốt ngày check in chỗ này chỗ kia, đi công tác nước ngoài, lại thấy buồn cho bản thân.

Tôi đã kết hôn, chồng rất thương tôi, anh không muốn tôi cực nên bảo không cần phải cố gắng. Tôi cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, chưa có một đam mê cháy bỏng nào với sự nghiệp. Có phải tôi là đứa không có hoài bão? Không lẽ cứ như thế này mãi thì tôi sẽ bỏ lỡ cả tuổi trẻ. Nhưng cụ thể bỏ lỡ cái gì tôi cũng không biết vì đâu có mong muốn điều gì cụ thể. Mong anh/chị cho tôi lời khuyên.

Thanh Thảo