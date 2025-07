Chồng khen người khác trẻ lâu, nói tôi không được như hồi con gái

Anh hay đem tôi ra so sánh, từ cơm nước, cách dạy con, cách nói chuyện với người lớn, thậm chí đến ngoại hình.

Cuộc hôn nhân của tôi không thiếu yêu thương nhưng lại thường xuyên thiếu sự thấu hiểu. Điều khiến chúng tôi xa cách dần đi, không phải vì ngoại tình, không phải vì tiền bạc hay con cái, mà là những lần so sánh, những câu nói tưởng chừng vô hại nhưng đủ sức làm tổn thương lòng tự trọng của nhau, khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt lúc nào không hay.

Tôi 35 tuổi, chồng 40 tuổi, cả hai kết hôn được gần bảy năm. Chúng tôi có với nhau một đứa con, cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng không đến mức chật vật. Chồng tôi có trách nhiệm, hiền lành, đi làm đều đặn, biết chăm lo cho gia đình. Tôi là nhân viên văn phòng, không quá khéo léo nhưng luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà, từ bữa cơm đến giấc ngủ của con. Vậy mà, dường như từng đó chưa bao giờ là đủ với chồng tôi. Anh hay đem tôi ra so sánh. Lúc đầu chỉ là những câu nói thoáng qua: "Vợ thằng bạn anh ở nhà chăm con mà vẫn dạy thêm kiếm được tiền, còn em cứ bảo bận".

Những lần đầu, tôi nghe xong chỉ im lặng, cho qua. Tôi nghĩ có thể anh không có ý gì, đàn ông hay nói vậy thôi. Nhưng rồi, những so sánh ấy ngày càng nhiều hơn, từ cơm nước, cách dạy con, cách nói chuyện với người lớn, thậm chí đến ngoại hình. Anh hay nói tôi không còn được như hồi con gái, rồi tấm tắc khen người này trẻ lâu, người kia biết chăm chút bản thân. Tôi từng cố thay đổi, đi làm về sớm hơn để nấu ăn ngon hơn. Tôi học cách trang điểm nhẹ nhàng mỗi sáng, đọc sách về giáo dục con, thử các phương pháp mới để con học hành ngoan ngoãn. Nhưng có vẻ mọi cố gắng của tôi đều chưa từng được ghi nhận.

Tôi bắt đầu mỏi mệt, bắt đầu đặt câu hỏi: Anh ấy còn yêu mình không, hay anh đang tìm kiếm hình bóng một ai khác - người mà anh luôn cho rằng "hơn" tôi?Rồi tôi nhận ra, bản thân không tránh khỏi việc đem chồng mình ra so sánh. Khi bị tổn thương, tôi bắt đầu phản ứng: "Anh nhìn chồng người ta mà học, người ta đi làm về còn phụ vợ rửa bát, dạy con học. Cứ như thế, chúng tôi chìm vào vòng luẩn quẩn: anh so sánh tôi với người khác, tôi cũng đem anh ra so với chồng của bạn bè. Và trong khi mải mê nhìn về những điều mà đối phương chưa có, chúng tôi quên mất nhìn lại chính người bạn đời của mình - người đã cùng mình đi qua bao thăng trầm, nuôi con từng ngày, đồng cam cộng khổ suốt mấy năm trời.

Có lần tôi hỏi thẳng chồng: "Anh không hài lòng về em à?". Anh lặng im một lúc rồi trả lời: "Không phải anh không hài lòng, chỉ là đôi khi nhìn người khác giỏi hơn, anh cũng mong em sẽ như vậy". Câu trả lời đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng, con người ta luôn bị cuốn vào việc muốn nhiều hơn từ người mình yêu? Nhưng trong tình yêu và hôn nhân, liên tục muốn nhiều hơn mà không biết trân trọng những gì đang có, đó chính là con đường nhanh nhất dẫn đến sự đổ vỡ.

Tôi nhận ra rằng việc so sánh không sai, nhưng khi so sánh để chê bai, hạ thấp nhau thì đó là vết dao âm thầm cứa vào tình cảm vợ chồng. Càng yêu nhau, người ta càng phải cẩn thận trong lời nói. Một lời khen đúng lúc có thể là động lực, nhưng một lời so sánh sai chỗ lại là cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của người còn lại.

Sau một lần cãi nhau lớn, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Tôi nói cho anh biết tôi tổn thương thế nào khi luôn bị đem ra so sánh. Anh cũng chia sẻ rằng đôi khi anh nói vậy chỉ vì muốn tôi tiến bộ, chứ không nghĩ rằng lại khiến tôi buồn nhiều đến thế. Chúng tôi hứa sẽ không so sánh nhau với người khác nữa. Thay vào đó, sẽ cùng nhau tìm ra điều gì mình chưa làm tốt và cùng nhau sửa, vì hôn nhân không phải là cuộc thi, không phải là nơi để "hơn - thua" mà là hành trình của hai người cùng lớn lên, cùng tốt lên từng ngày trong sự bao dung và yêu thương.

Giờ đây, mỗi khi có điều gì đó chưa hài lòng, chúng tôi sẽ chọn cách góp ý nhẹ nhàng, cùng bàn bạc thay đổi thay vì so sánh. Khi thấy vợ bạn giỏi giang, chồng bạn tâm lý, chúng tôi sẽ ngồi lại và nói: "Mình học theo điều đó nhé, để gia đình mình hạnh phúc hơn". Không ai hoàn hảo cả nhưng nếu cứ so sánh với những điều không thuộc về nhau, chúng ta sẽ mãi sống trong sự thiếu thốn, thiếu sự công nhận, thiếu niềm tin và thiếu cả tình yêu ban đầu. Các bạn có cách nào khác dành cho vợ chồng tôi không? Mong các bạn tư vấn.

Minh Ánh