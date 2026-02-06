Chồng sắp cưới rủ vào khách sạn rồi định cưỡng bức tôi

Không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy; anh còn hành hung tôi và buông những lời đe dọa khiến tôi vô cùng hoảng sợ.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi và bế tắc như lúc này. Tôi không hiểu mình quá tin người hay vì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không thể lường trước. Tôi 27 tuổi, là nhân viên văn phòng; anh hơn tôi hai tuổi, làm công ty nhà nước. Chúng tôi quen nhau gần ba năm và dự định sẽ kết hôn vào vài tháng tới. Mẹ anh đã xem ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình đã chuẩn bị gần như đầy đủ, kể cả việc đặt cọc nhà hàng cho ngày cưới. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như ngày hôm đó không xảy ra. Chủ nhật vừa rồi, ba mẹ anh mời tôi sang nhà ăn cơm. Hôm đó có cậu mợ anh xuống chơi, anh uống khá nhiều bia. Anh vốn là người nóng tính, nhất là khi có rượu bia trong người.

Chiều hôm đó, anh chở tôi về phòng trọ (tôi ở cùng chị gái). Trên đường đi, anh đề nghị vào khách sạn nhưng tôi không đồng ý. Tuy nhiên, anh vẫn ép tôi vào đó. Khi vào trong, anh có những hành vi vượt quá giới hạn và ép buộc tôi làm điều tôi không muốn. Tôi phản đối và giằng co, đồng thời nói sẽ gặp ba mẹ anh để hủy hôn lễ, thực chất chỉ để anh đưa tôi về. Tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy. Anh đã hành hung tôi và buông những lời đe dọa khiến tôi vô cùng hoảng sợ.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Người từng nói yêu thương tôi lại có thể đối xử với tôi như thế. Tôi cố gắng bỏ chạy nhưng anh kéo tôi lại, ép lên xe để chở về. Trên đường đi, anh tiếp tục có những hành vi khiến tôi hoảng loạn. Tôi không làm theo vì trong lòng lúc đó chỉ còn lại sự sợ hãi và thất vọng tột cùng. Tôi bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, cảm giác như mọi thứ trong mình đều vỡ vụn.

Từ hôm đó đến nay, chúng tôi không còn liên lạc. Tôi đã chặn tất cả kênh liên lạc của anh, nhưng trong lòng vẫn luôn bất an, lo sợ anh sẽ không dễ dàng buông bỏ. Đau đớn hơn cả là tôi không dám chia sẻ câu chuyện này với người thân. Nỗi sợ vẫn ám ảnh tôi mỗi ngày, ngay cả trong những giấc ngủ. Tôi phải làm sao đây?

Hồng Ngân