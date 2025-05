Chồng sắp cưới quay lén nhiều video về vợ cũ

Tôi luôn có cảm giác anh chưa thực sự buông bỏ, sợ rằng nếu vợ cũ chủ động quay lại, anh sẽ không ngần ngại nắm lấy cơ hội ấy.

Tôi đang cố gắng kiềm chế, mong muốn kiểm soát người yêu. Đã nhiều lần tôi phân vân, viết rồi lại xóa, viết xong nhưng không dám gửi. Hôm nay, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình ở đây để lắng nghe thêm những góc nhìn từ độc giả. Tôi 33 tuổi, đã ly hôn và hiện sống cùng con. Tôi sống chân thành, điềm đạm và khiêm tốn, ngoại hình ổn, công việc ổn định và độc lập về tài chính. Anh 39 tuổi, đã ly hôn, con sống với mẹ. Anh là người chăm chỉ, tốt bụng, có trách nhiệm và yêu thương con cái, gia đình.

Công việc của anh ổn định, dù đang có một khoản nợ lớn nhưng hiện tại anh vẫn có khả năng chi trả tốt. Tôi cảm nhận giữa chúng tôi có sự thấu hiểu, quan tâm và nhường nhịn lẫn nhau, nên quãng thời gian yêu vừa qua rất êm đềm và vui vẻ. Cả hai cùng hỗ trợ tinh thần, học cách ứng xử tốt hơn trong các mối quan hệ xung quanh. Chúng tôi đã ra mắt hai bên gia đình và mọi người đều đón nhận mối quan hệ này một cách tích cực.

Chúng tôi đã chia sẻ, trao đổi với nhau về tương lai, về ứng xử với gia đình hai bên và các con, về việc sẽ quản lý tài chính như thế nào. Tuy vậy, trong lòng tôi luôn có một nỗi băn khoăn về việc anh còn vương vấn người vợ cũ. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, độc lập và xuất thân từ gia đình khá giả. Anh từng chia sẻ lý do ly hôn, nói rằng mình đã nỗ lực níu kéo suốt vài năm nhưng vợ cũ rất dứt khoát. Hiện tại, họ chỉ trao đổi với nhau về việc chăm sóc và học hành của con. Tuy nhiên, trong điện thoại của anh vẫn còn những hình ảnh và video gia đình cũ (được quay sau khi đã ly hôn và trước khi quen tôi). Những video ấy chủ yếu quay vợ cũ một cách lén lút, điều này khiến tôi hoài nghi về việc anh nói rằng cô ấy luôn tỏ thái độ khó chịu khi gặp anh.

Trước và khi mới quen tôi, anh vẫn thể hiện sự quan tâm với vợ cũ. Anh rất sốt sắng việc đưa đón con mỗi ngày, có hôm đi lại ba bốn lần, dậy sớm để chở con đi học dù phía nhà vợ cũ không thiếu người hỗ trợ. Anh cũng duy trì liên lạc và trao đổi với người thân bên vợ cũ, đôi khi tôi cảm giác anh đang cố gắng thể hiện bản thân với họ. Chính những điều này khiến tôi luôn có cảm giác anh chưa thực sự buông bỏ. Tôi sợ rằng nếu vợ cũ chủ động quay lại, anh sẽ không ngần ngại nắm lấy cơ hội ấy. Tôi đã chia sẻ cảm nhận này với anh, anh khẳng định chắc chắn rằng chuyện quay lại là điều không thể, khuyên tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Dù vậy, anh lại ít chia sẻ với tôi về chuyện con cái, cũng như tránh nhắc đến việc đưa đón con thường xuyên, khiến tôi càng thêm nghi ngờ.

Tôi không muốn trở thành người kiểm soát nhưng những bất an này khiến bản thân dần rơi vào tình trạng ấy. Tôi đã cố gắng học cách tự tin vào bản thân và ngừng so sánh với vợ cũ của anh, nhưng tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng anh vẫn còn yêu vợ cũ. Tôi sợ rằng nếu kết hôn mà vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho những lo lắng này, bản thân sẽ luôn sống trong cảm giác bất an, tủi thân. Rất mong nhận được những chia sẻ, góp ý từ các bạn.

Huệ Vân