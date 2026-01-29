Chồng qua đời, vợ có được quyền chưa chia tài sản thừa kế?

Chồng tôi vừa qua đời do tai nạn giao thông và không để lại di chúc. Trước khi kết hôn, anh có một căn nhà và vợ chồng tôi cùng con trai sống tại đây cho đến nay.

Sau khi anh mất, ba mẹ chồng yêu cầu chia thừa kế đối với căn nhà này và cho rằng theo quy định pháp luật, phần di sản phải được chia cho ba mẹ chồng, tôi và con trai. Tuy nhiên, tôi không có khả năng tài chính để thanh toán giá trị phần di sản cho ba mẹ chồng. Nếu buộc phải bán căn nhà để chia thừa kế ngay thì mẹ con tôi sẽ không có nơi ở, cuộc sống hết sức khó khăn.

Trong khi đó, tôi vừa mất chồng, con tôi mất ba, tinh thần cả hai mẹ con vẫn chưa ổn định và cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới. Vậy trong trường hợp này, tôi có quyền yêu cầu tòa án cho phép tạm thời chưa thực hiện việc chia di sản thừa kế hay không?

Độc giả Kim Thắm

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn