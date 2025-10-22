Chồng phải bồi thường vì lưu tên vợ trong điện thoại là 'béo mũm mĩm'

Thổ Nhĩ KỳTòa án buộc một người đàn ông phải bồi thường cho vợ sau khi ly hôn do lưu tên cô trong danh bạ điện thoại là "tombik" (béo mũm mĩm).

Vợ chồng thường đặt cho nhau những biệt danh, có biệt danh nghe dễ thương nhưng hiếm khi những biệt danh này trở thành lý do dẫn đến ly hôn. Tuy nhiên, cặp đôi vừa đường ai nấy đi mới đây ở Uşak là ngoại lệ.

Theo tờ Haberler, vụ ly hôn hôm 9/10 của họ được tòa xét xử trở thành chủ đề nóng ở Thổ Nhĩ Kỳ do phán quyết mang tính bước ngoặt: Tòa tuyên bố người chồng có lỗi vì đã ghi tên vợ là "tombik" trong danh bạ điện thoại. Phán quyết này được nhiều người coi là một ví dụ mới về "bạo lực tinh thần" trong các vụ ly hôn.

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ vừa phán quyết việc lưu số điện thoại của vợ/chồng bằng tên xúc phạm ngoại hình có thể bị phạt. Ảnh: Gemini AI

Theo hồ sơ, người vợ đã đệ đơn ly hôn theo Điều 166 của Bộ luật Dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do "nền tảng của cuộc hôn nhân đã bị lung lay". Lý do chủ yếu do biệt danh anh dùng để lưu số của vợ, như đã đề cập ở trên.

Tòa phán quyết rằng điều này cấu thành hành vi lạm dụng tình cảm và hạ nhục, tuyên bố người chồng có lỗi. Tòa Phúc thẩm giữ nguyên phán quyết của tòa án sơ thẩm địa phương và phán quyết rằng người chồng có lỗi nhiều hơn tronng sự đổ vỡ này.

Tòa án Tối cao do đó cho rằng anh ta phải bồi thường cả về vật chất lẫn tinh thần cho vợ sau khi ly hôn, song không nêu cụ thể số tiền.

Từ bản án này, việc "ghi chép, gọi tên vợ/chồng mình theo cách hạ thấp nhân phẩm" chính thức trở thành căn cứ hợp lệ để được bồi thường trong các vụ ly hôn, tờ Yayla Haber đưa tin.

Các chuyên gia cho rằng phán quyết này sẽ tạo tiền lệ cho các vụ ly hôn trong tương lai. Những hành vi trong giao tiếp kỹ thuật số (tin nhắn, tên lưu danh bạ...) vượt quá giới hạn tôn trọng giữa vợ chồng có thể bị tòa án coi là lạm dụng tình cảm, tâm lý đối phương, sẽ được tòa chấp nhận làm bằng chứng chống lại người đó.

Phán quyết của Tòa án Phúc thẩm trong vụ ly hôn bất thường này cũng đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một số người hoan nghênh quyết định này trong khi những người khác lại cho rằng "mũm mĩm" có thể là một biệt danh dễ thương.

"Béo không phải là xấu, và bị gọi là béo cũng chẳng phải là xúc phạm. Nghe cũng dễ thương đấy chứ", một người bình luận. Trong khi các ông chồng hài hước đùa nhau hãy khẩn trương đổi biệt danh vợ trong điện thoại nếu không muốn rắc rối.

Hải Thư