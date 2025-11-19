Tôi không dám về nhà sớm vì ở rể

Gia đình vợ chỉ thấy tôi đi làm suốt, không phụ giúp vợ và tạo áp lực khá lớn.

Tôi thấy đâu đó hình ảnh của tôi trong chồng bạn. Từng vì một số trục trặc nên tôi phải ở rể vài năm. Thời gian đó đúng là đáng quên cho cuộc đời của một người đàn ông. Tôi lao vào công việc để né tránh thời gian phải về nhà và cũng rèn luyện kiến thức bản thân kiếm tiền nhiều hơn trong tương lai. Tôi cũng để vợ chi trả hết các chi phí trong nhà, nhưng tiền kiếm được tôi để dành đó cho các kế hoạch tương lai của cả gia đình, không bao giờ tiêu cho riêng tôi ngoại trừ những nhu cầu cơ bản. Lý do là vì tôi có kiến thức về đầu tư và quản trị tài chính còn vợ thì không.

Nhưng khác với gia đình bạn, gia đình vợ tôi chỉ thấy tôi đi làm suốt, không phụ giúp vợ và tạo áp lực khá lớn. Điều đó khiến tôi phải thay đổi công việc, điều chỉnh lại, sắp xếp thời gian để cân bằng hơn. Sau đó chúng tôi có nhà riêng, tôi làm nửa việc nhà, chăm con. Tài chính vẫn là tôi quản lý và tương đối ổn. Những thứ này tôi làm được là nhờ những quãng thời gian lao đầu vào công việc đó. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, kể lên đây để bạn có thêm góc nhìn khác. Góc nhìn luôn là quan trọng, đồng thời muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Lý do thì nhiều lắm, nhưng cách không phải lúc nào mình cũng đủ sáng suốt để tìm đến nó.

Văn Trọng