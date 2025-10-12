Mười ngày sau cưới, chồng tắm được hai lần

Anh sống rất bừa bộn, ăn xong vứt rác ở bàn, cơm mang lên bàn làm việc cũng không rửa, để đấy.

Tôi 29 tuổi, chồng 33 tuổi, sống với mẹ chồng ở Hà Nội. Chúng tôi mới cưới được 10 ngày, chưa đăng ký kết hôn. Chồng tôi chăm chỉ, không cờ bạc rượu chè ăn chơi, sống giản dị tiết kiệm, tháng đưa tôi khoảng 50 triệu đồng. Nhưng có nhược điểm là rất bẩn, cục cằn thô lỗ với mọi người. Mười ngày lấy nhau, tôi giục mãi chồng mới tắm được hai lần. Anh sống rất bừa bộn, ăn xong vứt rác ở bàn, cơm mang lên bàn làm việc cũng không rửa, để đấy. Tôi thường làm việc nhà và dọn dẹp phòng nhưng anh không ý thức để lần sau gọn gàng hơn, thậm chí đi vệ sinh luôn ở chai để trong phòng. Nói chung anh rất bẩn.

Chồng tôi muốn tự sơn lại phòng nhưng phòng 20 m2 mà làm một tuần không xong vì bận việc. Em rể chồng mở lời giúp nhưng anh bảo động vào thì anh đuổi em rể về. Phòng bừa bộn, giường không có để nằm, tôi và chồng nằm đất cả tuần. Anh không cho thuê người giúp việc, mẹ chồng vào dọn phụ, anh cũng đuổi ra. Mới cưới mà tôi thật sự chán, về nhà bừa bộn hôi hám, lúc nào tôi cũng đau đầu (tôi bị tiền sử đau nửa đầu). Tình yêu gần hai năm của tôi ngày càng vơi dần, tôi hay cáu gắt, chán nản.

Phương Nhung