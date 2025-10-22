Chồng nói 'bệnh gan' để giấu nhiễm HIV suốt 10 năm

Trung QuốcMột phụ nữ được tòa án chấp thuận ly hôn sau khi phát hiện chồng đã giấu kín việc nhiễm HIV suốt 10 năm chung sống, nói dối rằng mình bị "bệnh gan".

Người phụ nữ ở tỉnh Vân Nam đệ đơn và được tòa án chấp thuận ly hôn sau khi phát hiện chồng che giấu nhiễm HIV suốt một thập kỷ, theo Sina hôm 20/10. Báo cáo từ Văn phòng Phòng chống AIDS Vân Nam mới đây cho biết người phụ nữ họ Wang và chồng họ Li kết hôn vài năm nhưng không có con. Bà Wang thường thấy chồng uống thuốc nhưng ông Li nói dối rằng mình "bị bệnh gan và cần dùng thuốc điều trị lâu dài" nên không nghi ngờ.

Sự việc chỉ vỡ lở vào năm 2021, khi Wang đến nhà tù thăm chồng, người đang thụ án vì tội điều hành sòng bạc. Tại đây, bà sốc khi được trại giam thông báo ông Li đã nhiễm HIV từ một thập kỷ trước nhưng chưa từng cho bà biết. Trước đó, bà Wang thường thấy chồng uống thuốc nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng ông bị bệnh gan và cần điều trị lâu dài.

Ngay sau khi biết sự thật, bà Wang đến bệnh viện xét nghiệm và may mắn nhận kết quả âm tính. Bà thừa nhận trong suốt thời gian hôn nhân, hai vợ chồng chưa từng sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục. Không thể chấp nhận sự lừa dối này, bà đệ đơn yêu cầu tòa án hủy bỏ cuộc hôn nhân.

Tại phiên tòa, ông Li giải thích rằng mình đã tích cực điều trị nên tải lượng virus luôn ở mức thấp và không có khả năng lây nhiễm. Tuy nhiên, tòa án phán quyết việc ông Li cố tình che giấu tình trạng sức khỏe nghiêm trọng đã vi phạm nghĩa vụ trung thực, làm tổn hại nền tảng hôn nhân. Do đó, tòa chấp thuận yêu cầu ly hôn của bà Wang.

Ảnh minh họa: CBWCHC

Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Weibo với 140 triệu lượt xem, dấy lên một làn sóng tranh luận. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc khi bà Wang không bị lây nhiễm, coi đây là "may mắn như trúng số độc đắc". Phần lớn dư luận chỉ trích gay gắt hành vi của người chồng, cho rằng "đây không chỉ là che giấu mà là tội giết người bất thành" và nhấn mạnh "sự trung thực là nền tảng cơ bản nhất của hôn nhân".

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nếu người nhiễm HIV được điều trị hiệu quả và duy trì tải lượng virus trong máu ở mức dưới ngưỡng phát hiện, họ có thể được coi là không lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên, các chuyên gia và các nhóm nhân quyền nhấn mạnh mặc dù y học đã tiến bộ, hôn nhân vẫn phải được xây dựng dựa trên sự trung thực. Bạn đời có quyền được thông báo về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và có quyền lựa chọn, thông tin liên quan không thể bị che giấu.

Bình Minh (Theo Sina, World Journal)