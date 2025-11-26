Chồng ngoại tình nhưng tôi chẳng thể rơi một giọt nước mắt

Tôi nghĩ mình cứ sống như ly thân với chồng, để con có đầy đủ tình cảm, chờ con vào đại học tôi sẽ đơn phương ly hôn.

Tôi lấy chồng xa quê. Chúng tôi quen nhau từ hồi còn là sinh viên. Đó là mối tình đầu của tôi, nên khi đó tôi hết lòng vì anh, mặc dù đôi lần muốn chia tay nhưng đều không dứt được. Sau khi kết hôn, tôi về quê chồng làm việc và sinh con, đến nay bé được 8 tuổi. Trong lúc mang thai, tôi phát hiện anh ta nhắn tin thân mật với người phụ nữ khác, còn chuyện mối quan hệ đó đi đến đâu tôi cũng không rõ, nhưng khả năng cao là chẳng có gì chưa làm. Khi con 9 tháng tuổi, bệnh phải nhập viện, anh ta cũng nhắn tin qua lại với người phụ nữ khác.

Khi phát hiện chuyện chồng có bồ lúc tôi đang có thai, tôi đã làm đơn ly hôn, xác định sẽ làm mẹ đơn thân nhưng mẹ chồng ngăn cản, hủy đơn ly hôn khi tôi đi làm không có nhà. Mẹ chồng tôi thật lòng là người rất hiền hậu, thương con thương cháu. Từ khi tôi về làm dâu, chưa khi nào bà nói nặng nhẹ một câu nào. Sau đó gia đình chồng xảy ra biến cố, không còn gì trong tay. Anh ta từ đó đến giờ công việc cũng không ổn định, không phụ giúp tôi được gì, mọi việc lớn nhỏ và con cái đều do tôi đảm nhiệm.

Mới đây, tôi lại phát hiện chuyện anh ta ngoại tình do để điện thoại ngủ mà chưa tắt máy. Xem tin nhắn, hình ảnh rõ ràng trước mắt nhưng tôi cũng không hề chảy một giọt nước mắt nào, có thể là đã do chai sạn cảm xúc từ trước đó. Con tôi còn quá nhỏ, bé thực sự rất tình cảm, thương ba và ông bà nội. Nếu tôi ly hôn, con phải xa cách bố, thiếu thốn tình cảm. Biết được chuyện của tôi, ba mẹ đẻ chắc rất buồn lòng.

Tôi là người trọng tình cảm, luôn nghĩ cho người thân, đặc biệt là ba mẹ. Vì thế, tôi không chỉ đưa ra quyết định cho bản thân mà còn nghĩ cho cảm xúc của những người thân. Tôi ước gì mình mạnh mẽ, đặt bản thân lên đầu nhưng hiện giờ vẫn chưa làm được. Nói tới đây nhiều bạn bảo tôi ngụy biện, lấy con cái và ba mẹ ra làm lý do, thế nhưng thực sự gặp phải hoàn cảnh này nó khó khăn vô cùng các bạn ạ.

Tôi nghĩ mình cứ sống như ly thân với chồng, để con có đầy đủ tình cảm, chờ con vào đại học tôi sẽ đơn phương ly hôn, hoặc nếu trời thương cho trúng số, tôi sẽ ly hôn ngay. Nghe thật nực cười, chua chát các bạn nhỉ! Tôi thực sự rất hèn nhát có đúng không?

Hoài Ngân