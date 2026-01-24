Chồng ngoại tình là cơ hội để tôi thay đổi cuộc sống tẻ nhạt

Thật ra mấy năm nay tôi vẫn không hiểu vì sao chồng lại không yêu thương mình như hồi mới cưới.

Tôi sinh ra thuần là con nhà nông, bố mẹ làm nông nghiệp, tuy không giàu có nhưng cũng đủ đầy, lo cho con ăn học. Tôi học rất khá, thuộc mức cao so với đồng lứa, anh chị em họ hàng. Tôi lên Hà Nội học và bắt đầu tự lập từ đó. Ra trường tôi tự tìm việc và lấy chồng rồi lại đi làm. Công việc của tôi về kinh doanh, tôi cũng khá năng động, mức thu nhập tăng dần đều theo năm từ 2x-3x-4x rồi 9 con số.

Nhưng giữa lúc đỉnh cao, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Thật ra mấy năm nay tôi vẫn không hiểu vì sao chồng lại không yêu thương mình như hồi mới cưới. Có những năm tôi giận dỗi, đòi hỏi mà chồng vẫn dửng dưng. Nhiều lần như vậy, tôi tự an ủi rằng có nhà có xe ở Hà Nội đã ổn hơn so với nhiều người rồi. Tôi tự vượt qua những khó khăn của bản thân trong công việc và cuộc sống, bởi có lẽ tôi nhận ra rằng thứ gì tự mình làm bao giờ cũng tốt hơn.

Tôi rất mơ hồ về tương lai hai vợ chồng, liệu cứ sống tẻ nhạt như vậy mãi sao? Không ngờ việc anh ngoại tình lại là cơ hội của tôi. Anh có hối lỗi, thay đổi nhưng với tôi, hoặc là chung thủy đến hết đời hoặc là chia đôi đường. Vậy là tôi lên kế hoạch cho tương lai. Nửa năm, tôi mất nửa năm để kiếm tiền, sau đó thông báo ly hôn với anh. Tiếp theo đó là từng bước theo kế hoạch, giành quyền nuôi con, chia tài sản, nghỉ việc và chuyển về thành phố quê hương tôi. Sau ba tháng rời Hà Nội, tôi mua nhà ở khu cao cấp, bố mẹ ra ở cùng tôi và con trai.

Đã qua sáu tháng, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi không còn lo lắng về công việc hay chồng, mà có thời gian chăm con, lo cho bố mẹ (anh trai tôi đã mất vì tai nạn giao thông). Tôi nghĩ, có khi ông trời cho tôi cơ hội để làm tròn đạo hiếu. Nếu không, khi bố mẹ ốm đau, tôi cũng rất khó chăm sóc. Mẹ bảo tôi có định lấy chồng không. Có lẽ khó đấy. Tôi rất thích tìm hiểu về phong thủy, tử vi, đường chỉ tay. Tôi mong cuộc sống của mình luôn bình an và vui vẻ. Con trai tôi cũng vậy.

Khánh Vi