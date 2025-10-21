Chồng không thể rời xa bồ dù có với tôi 3 con

Cô bé kia thừa nhận tất cả, chồng tôi cũng không phản đối, họ đã quan hệ tình dục từ 5 năm trước, giờ không thể chấm dứt.

Tôi hay đọc các bài viết ở mục này, cảm thấy thật thương cho thân phận người phụ nữ, có mấy ai được cuộc sống hạnh phúc vẹn toàn? Tôi từng nghĩ mình may mắn vì có người chồng tốt, thương vợ, yêu con, dù chồng tôi cũng có một vài tật xấu như cố chấp, gia trưởng. Tôi chấp nhận điều đó vì không ai hoàn hảo cả. Tôi tự nhận mình là người phụ nữ bình thường, không xinh không xấu, công việc làm công ăn lương ổn định. Vợ chồng tôi đều 33 tuổi, tôi lấy anh cách đây 7 năm khi chúng tôi chỉ có bàn tay trắng. Giờ chúng tôi đã có nhà cửa, xe, chủ yếu là nhờ việc kinh doanh phòng khám của chồng. Vợ chồng tôi ở cùng mẹ chồng, do bố chồng đã mất. Chúng tôi có 3 cô con gái.

Rồi chồng tôi ngoại tình, thực sự anh rất yêu người con gái kia, không thể chấm dứt được. Lần đầu tiên, cách đây 5 năm, tôi phát hiện tin nhắn tán tỉnh, tình cảm của họ, khi đó con gái lớn của tôi mới một tuổi. Choáng váng khi đọc được tin, tôi đã mang con về nhà ngoại ngay nửa đêm đó. Rồi chồng xin lỗi, hứa chấm dứt. Vì thương con, tin tưởng chồng mình là người tử tế, tin rằng đó chỉ là mấy tin nhắn ỡm ờ, tôi đã quay về.

Lần thứ hai, cách đây hơn một năm, tôi lại phát hiện ra tin nhắn của họ. Tôi rất buồn nhưng tự lừa dối mình rằng giữa họ không có gì quá đáng đâu, chồng tôi là người tốt, anh luôn đối xử rất tốt với mẹ con tôi. Hơn nữa, con gái thứ hai của tôi đã hơn hai tuổi, anh không phải là người trọng nam khinh nữ mà rất yêu các con. Còn cô gái kia đổi số điện thoại liên tục nên tôi không tìm hiểu được mối quan hệ của họ đến đâu. Tôi vẫn ở lại dù trong lòng không còn mấy tin tưởng.

Do không có biện pháp tránh thai an toàn, tôi đã có bầu bé thứ ba, cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua. Cho đến cách đây hai tháng, khi tôi bầu hơn 8 tháng, đọc được một loạt tin nhắn tình cảm của họ, cả những câu yêu thương nũng nịu, những nỗi nhớ nhung đến phát khóc của họ dành cho nhau. Hóa ra ngày nào họ cũng nhắn tin cho nhau, tuần nào họ cũng gặp nhau. Lần này, cô bé kia đã thừa nhận tất cả. Chồng tôi cũng không phản đối, sự thật là họ đã có quan hệ tình dục cách đây 5 năm, giờ họ không thể chấm dứt. Chồng lại không muốn mất gia đình và không thể quyết định.

Tôi cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt, thất vọng ê chề, cả sự uất hận đến muốn phát điên. Suốt hai tuần sau đó nước mắt tôi lúc nào cũng chực rơi ngay cả khi đang làm việc, lúc đi đường, hay ăn cơm. Rồi tôi buộc phải học cách buông bỏ để giữ cho lòng mình thanh thản hơn. Tôi đã chấp nhận được sự thật là chồng không còn hoặc chưa hề yêu mình, cơn ác mộng kia đúng là sự thật, không có chuyện tỉnh dậy là mọi việc lại như xưa.

Bây giờ, tôi lại hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo. Chồng tôi đã thề sẽ để lại hết tài sản và các con cho tôi sau khi ly hôn, nhưng xin tôi ba năm nữa để các con lớn hơn vì đứa bé nhất mới có vài tuần tuổi. Giải pháp tôi và chồng đã thống nhất hiện giờ là: Tôi sẽ ly hôn, vẫn sống cùng nhà chồng như trước, sau đó đôi ba năm nữa chính thức rời khỏi nhà chồng. Thực tế, tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không muốn chịu đựng thêm sự dày vò này một phút giây nào. Nhưng như vậy có phải là quá tàn nhẫn với các con của tôi?

Hoài Ngọc