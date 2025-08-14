Chồng ngoại tình dù tôi đánh đổi tất cả để sinh con cho anh

Chồng tôi thiếu trách nhiệm, gia trưởng, hung bạo, bất ổn và cư xử không đúng mực khiến gia đình và những người quen biết phiền lòng.

Tôi không phải người quá kém may mắn hay bất hạnh. Sinh ra ở Hà Nội, trong gia đình cơ bản, bố mẹ nhân hậu, được lo cho ăn học tử tế nên tôi cũng có công việc ổn định, kinh tế dư đôi chút. Làm công tác quản lý cho một công ty nước ngoài nên tính tình tôi thẳng thắn, nhìn chung là người có trách nhiệm, biết điều, ôn hòa, kiên nhẫn, giản dị, bao dung và có phần xuề xòa trong một số chuyện ngoài công việc.

Hình thức tôi bình thường, hồi trẻ cũng được xem là có nét, ăn nói có duyên nên kha khá người theo đuổi. Những rắc rối bắt đầu đến khi tôi lập gia đình. Chồng xuất thân từ quê, học gần trường đại học nên quen nhau, yêu 5 năm, càng ngày càng thấy không hợp nhưng có thể là do thói quen, lại ngại thay đổi nên tôi hay nhìn người khác theo cách mình muốn. Cuối cùng tôi cũng bỏ qua những điểm không phù hợp đó để tặc lưỡi lập gia đình.



Lấy chồng tôi mới phát hiện anh vô sinh. Tôi sốc, rồi cũng phải đối mặt để thuốc thang điều trị và dành tiền làm thụ tinh ống nghiệm. Sau 5 năm với 3 lần thụ tinh ống nghiệm, cuối cùng cũng thành công, đúng lúc đang thầm cảm ơn ông trời thì tôi phát hiện con bị dị tật bẩm sinh liên quan đến não. Đọc trên mạng về bệnh của con, tôi lại sốc lần nữa. Cháu lớn dần, ban đầu những biểu hiện cũng bình thường như những đứa trẻ khác, đến khi 3 tuổi tôi thấy con có những rối loạn ngôn ngữ, hành vi. Tôi lại sốc lần nữa khi biết con tự kỷ. Tôi lại gạt nước mắt để đồng hành cùng con học ở các lớp can thiệp, để con hòa nhập được với các bạn. Trời thương nên cháu cũng có nhiều tiến bộ, hòa nhập được tương đối tốt, dù cũng có lúc làm tôi buồn và xót xa khi nghĩ đến tương lai của con.

Chồng tôi là người rất thiếu trách nhiệm, gia trưởng, tính tình hung bạo, bất ổn và cư xử không đúng mực khiến gia đình và những người quen biết phiền lòng. Tôi vừa lo kinh tế, vừa lo chữa bệnh để chồng có con, có con rồi thì lo học hành, chữa bệnh cho con, lo mua nhà mua cửa, cái gì cũng đến tay. Tôi gầy rộc đi, còm cõi và già nua vì gánh nặng công việc, gánh nặng tâm lý không ai chia sẻ. Còn chồng rượu chè, mọi việc ỷ lại vào vợ nhưng ra ngoài lại bóng bẩy, chém gió tốt. Đôi khi anh ta trút cả những hờn ghen vì sự thất bại, thua kém lên tôi.



Có hôm say, đêm khuya về, anh ta dựng tôi dậy để chửi mắng, làm cuộc sống tôi như địa ngục và khiến con nhiều lúc cũng sợ hãi, hoang mang. Tất nhiên, anh yêu con, song nó là tình yêu bản năng chứ rất thiếu trách nhiệm. Anh ta dễ dãi và nuông chiều những thói xấu bản thân, ngày càng hư đốn. Rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình, anh ta xin tha thứ. Con nhỏ bệnh, tôi hoang mang và trầm cảm nên bỏ qua để tạm vượt những khó khăn ban đầu. Rồi tôi lại phát hiện chồng ngoại tình tiếp qua những tin nhắn các cô gái kia gửi đến. Tôi cũng chẳng biết là bao nhiêu cô và cũng chẳng tìm hiểu.



Tôi không có thời gian làm đau mình, cũng không đủ tình yêu để hờn ghen nữa. Có thể khi còn chút tình nghĩa và khi còn coi chồng là điều quý giá thì sốc, giờ trải qua nhiều biến cố nên chai lỳ, hết sốc rồi chăng? Tôi muốn ly dị nhưng anh ta không đồng ý, với tính cách của anh ta tôi biết sẽ chịu buông tha. Kể cả có đơn phương ly dị thì anh ta vẫn sẽ dày vò tôi chán. Anh ta cũng khó có con nên sẽ không chịu để tôi mang con đi đâu. Tôi phải làm sao đây?

Quỳnh Hoa