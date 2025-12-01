Chuyện gì chồng cũng 'để anh hỏi mẹ đã'

Cảm giác bị gạt sang lề cuộc sống của chính mình khiến tôi mệt mỏi và nghi ngờ giá trị của bản thân.

Tôi kết hôn năm 27 tuổi, khi cảm thấy mình đã đủ trưởng thành để bắt đầu một gia đình. Chồng tôi hiền, ít nói, làm việc ổn định. Tôi từng nghĩ chỉ cần như vậy là đủ: hai người cùng cố gắng thì hôn nhân sẽ bình yên. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra có những điều không phải nỗ lực là bù đắp được, đặc biệt khi người đàn ông bên cạnh mình chưa bao giờ coi vợ là người để tham khảo hay chia sẻ.

Từ khi cưới, bất cứ chuyện gì chồng đều hỏi mẹ anh trước. Từ việc lớn như vay tiền mua xe, sửa nhà, đầu tư, cho đến chuyện nhỏ như đổi chỗ gửi xe, chọn trường mẫu giáo cho con, thậm chí bữa nào ăn gì anh cũng phải "để anh hỏi mẹ xem mẹ nói sao".

Có lần tôi đề xuất chuyện rất đơn giản là thay chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ của hai vợ chồng vì cánh tủ bị lệch bản lề, mở ra đóng vào rất khó, quần áo lúc nào cũng có mùi ẩm. Tôi nói với chồng rằng chỉ cần đổi sang loại vừa phải, không cần hàng đắt tiền. Anh nghe xong, im lặng một lúc rồi bảo: "Để anh hỏi ý mẹ xem sao". Tôi đứng đó, không biết nên buồn hay nên cười. Tủ đặt trong phòng vợ chồng, người dùng hàng ngày là tôi, vậy mà quyết định cuối cùng lại thuộc về mẹ chồng.

Càng sống lâu, tôi càng mệt. Tôi không có vấn đề gì với mẹ chồng; bà không quá khó tính, chỉ là chồng tôi luôn đặt lời của mẹ lên trên hết. Nhiều lần tôi nói thẳng: "Chuyện của vợ chồng mình, anh phải bàn với em trước đã". Anh im lặng, rồi lại lặp lại mọi quyết định đúng như những gì mẹ anh đã nói. Tôi không giận mẹ, nhưng tôi buồn vì chồng chưa bao giờ nghĩ cảm xúc, mong muốn hay quan điểm của vợ cũng quan trọng.

Có lần chúng tôi cãi nhau vì chuyện chọn trường cho con. Tôi đã dành cả tuần tìm hiểu, hỏi bạn bè, xem đánh giá rồi đề xuất. Anh gạt đi: "Mẹ bảo trường kia tốt hơn". Tôi hỏi: "Còn ý anh thì sao?" Anh chỉ đáp: "Anh thấy mẹ nói cũng hợp lý". Nhiều đêm tôi nằm nghĩ: mình đang hiện diện trong cuộc hôn nhân này ở vị trí nào? Tôi không muốn tranh giành ảnh hưởng với mẹ anh, cũng không cần anh phải chống lại ai vì tôi. Tôi chỉ cần được coi là người bạn đời đúng nghĩa, người mà anh sẽ hỏi ý kiến đầu tiên, người mà anh tin, người anh muốn đồng hành.

Tôi không muốn ly hôn chỉ vì một chuyện lặp đi lặp lại nhưng cũng không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa. Cảm giác bị gạt sang lề cuộc sống của chính mình khiến tôi mệt mỏi và nghi ngờ giá trị của bản thân. Tôi viết ra những điều này để tìm sự chia sẻ. Liệu tôi có quá nhạy cảm hay đây là dấu hiệu cho thấy hôn nhân của tôi bất ổn và cần thay đổi?

Hương Ly