Chồng muốn tôi bỏ thai dù vợ chồng mới có một con

Anh nói nhìn tôi nghén mệt quá, trong khi tôi chưa nhờ anh giúp gì cả, rồi bảo tôi lớn tuổi sinh con sẽ vất vả.

Năm năm trước, anh luôn cố gắng, tìm mọi cách để tôi có thai lần nữa, vì khi đó vợ chồng tôi chỉ có một bé trai 5 tuổi. Vậy mà lần này, khi tôi báo tin có thai, chỉ một tuần sau anh lại đề nghị bỏ. Anh nói nhìn tôi nghén mệt quá, trong khi tôi chưa nhờ anh giúp gì cả, rồi bảo tôi lớn tuổi sinh con sẽ vất vả.

Tôi 42 tuổi, anh 40, cưới nhau đã 10 năm. Thật ra để có con lần này cũng không dễ dàng. Nghe anh nói vậy, tôi rơi nước mắt dù thường ngày rất mạnh mẽ. Khi đi khám trên thành phố, tôi đi ngang khoa hiếm muộn, thấy bao người phụ nữ khổ cực tìm con mà chạnh lòng. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại phải bỏ? Nghĩ vậy, tôi quyết định giữ con. Khi tôi nói cho chồng biết, anh chỉ im lặng.

Thật ra anh không mạnh về sinh lý nhưng lại hay đòi hỏi, tuần nào cũng muốn gần gũi vợ một, hai lần. Tôi làm kinh doanh, nhiều khi quá mệt, chỉ muốn ngủ. Anh lại cho rằng vợ chồng muốn hạnh phúc thì phải có "chuyện ấy". Tôi tức, bảo anh đi tìm người khác nếu chỉ sống vì tình dục, còn tôi có nhiều việc quan trọng hơn. Trước lần có thai này, vì tức giận, tôi từng "trả đũa" anh. Tôi chủ động làm mọi cách để "hành" lại, nhưng lần nào anh cũng chỉ được vài phút. Tôi vừa chán vừa buồn. Dù vậy, anh vẫn không hiểu, luôn đòi hỏi, không quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Không chỉ bất đồng chuyện ấy, chúng tôi còn khác biệt trong cách dạy con. Tôi không đánh con trong lúc nóng giận, luôn giải thích cho con hiểu sai đúng. Còn anh dễ nổi nóng, nhiều lần đánh con vô cớ. Có khi chỉ vì con quên mang dép mà anh lao vào đá, may tôi kịp ôm con tránh. Tôi từng nói: "Nếu anh không thay đổi, có ngày anh sẽ đi tù vì lỡ tay". Dù vậy, tôi vẫn mềm lòng. Nhìn cảnh hai cha con vui đùa, tôi lại nguôi giận, thế nhưng trong lòng tôi vẫn nơm nớp lo sợ, sợ lúc tôi vắng nhà là con lại bị đánh.

Anh nói tôi dạy con sai nhưng tôi nghĩ mình làm đúng: nếu có đánh cũng chỉ một roi thật đau, để con nhớ và hiểu vì sao bị phạt. Còn anh, khi nổi nóng, mặt anh đanh lại, gân nổi lên, trông rất đáng sợ. Tôi sợ con sẽ bị ám ảnh suốt đời. Tôi mệt mỏi vì phải sống trong sự căng thẳng, vừa thương con vừa sợ chồng. Chúng tôi độc lập tài chính, tôi vẫn lo chu toàn lễ nghĩa với nhà chồng. Nhưng nếu cứ kéo dài thế này, có lẽ tôi sẽ buông tay, vì quá mệt. Tôi không hiểu sao anh được dạy dỗ đàng hoàng lại như vậy? Còn tôi, lớn lên trong đòn roi, vẫn không thể chấp nhận cách anh đối xử với con. Giờ đây, khi đang mang thai, tôi buồn đến mức không tăng nổi cân. Tôi sai ở đâu, và phải làm gì để thay đổi chồng mình đây?

Hồng Hạnh