Chồng muốn lúc nào tôi về ngoại là phải về nội

Chúng tôi ở cách quê ngoại 20 km, quê nội hơn 100 km, vợ chồng thường xuyên bất đồng về việc về nội ngoại.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 6 năm, đang sống riêng và làm việc tại Hà Nội. Chúng tôi có một bé hơn 4 tuổi, năm tới sẽ đón thêm bé thứ hai do tôi đang mang bầu. Bố mẹ chồng đều nghỉ hưu, hiện ở quê cách Hà Nội hơn 100 km. Bố mẹ đẻ tôi làm tự do, buôn bán ở ngoại thành Hà Nội, cách nhà chúng tôi đang ở chỉ hơn 20 km. Tính chất công việc của tôi khá bận, hàng ngày thường đi làm từ 7h30 sáng đến 19h tối. Chồng tôi làm ngoài, giờ giấc linh hoạt hơn nhưng thỉnh thoảng phải đi công tác xa vài ngày hoặc tiếp khách vào buổi tối, cuối tuần. Vì vậy chúng tôi phải thuê một bác giúp việc theo giờ đến cơm nước, hỗ trợ đón con vào chiều tối.

Do không ở cùng hai bên nên chúng tôi sắp xếp cuối tuần thỉnh thoảng về thăm nội ngoại. Như nhà bố mẹ đẻ tôi ở gần thì thường một tháng tôi muốn sắp xếp về chơi một hai lần. Ông bà nội ở xa, đi làm về nhiều khi tôi mệt, muốn cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi nên nghĩ đôi ba tháng về quê một lần là hợp lý. Do ông bà nội nghỉ hưu rảnh nên thỉnh thoảng vẫn có thể xuống nhà chúng tôi ở Hà Nội chơi với con cháu vài ngày rồi về lại. Bố mẹ đẻ tôi bận làm hàng họ rồi mẹ say xe nên ít ra nhà tôi hơn, trừ những lúc con tôi ốm đau nhờ bà ngoại ra trông hộ một hai ngày. Vì vậy tôi thấy sắp xếp như thế là hợp lý. Chồng tôi lại không thấy thế.

Mỗi lần về ngoại, chồng lại gợi ý sang tuần về nội làm tôi cảm thấy chồng đang so đo. Anh muốn một tháng về nội một lần nên tới thời điểm đó lại đề xuất đi về nội, tôi không đồng ý là anh bảo chỉ biết bên ngoại. Hai vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn rất mệt mỏi. Lại được cả bố mẹ chồng tôi, hơi chút là kêu anh sắp xếp thời gian về quê, hoặc thấy về ngoại là không hài lòng, kêu ca ốm mệt với chồng tôi để nhắc chúng tôi phải về thăm. Cuối tuần rồi chúng tôi về ngoại chơi sau gần một tháng chưa về, chồng tôi lại điệp khúc tuần này đi về nội trong khi tôi đang bầu rất mệt, con vừa ốm dậy.

Cứ thế này tôi thực sự mệt mỏi, vừa lo cơm áo gạo tiền vừa lo gia đình, con cái, muốn có cuối tuần gia đình quây quần ở nhà nghỉ ngơi mà chồng dằn hắt, bố mẹ chồng không thông cảm. Ông bà nội cũng mới xuống nhà tôi chơi với cháu ít ngày rồi chứ không phải hai bên lâu không gặp. Không biết mọi người sắp xếp thế nào, có thể cho tôi lời khuyên để xử lý vấn đề này không, cứ mãi tranh cãi chuyện này tôi rất chán nản. Chân thành cảm ơn.

Thu Hồng