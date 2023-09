Chồng muốn gánh toàn bộ nợ giúp bố mẹ

Tôi có thể lo tiền ăn uống nhưng nếu con ốm đau mà chồng có bao nhiêu trả nợ cho bố hay cho vay hết, con biết trông vào đâu.

Tôi ngoài 30 tuổi, công việc nhà nước lương thấp, chỉ đủ tiền học hành cho con và xăng xe đi lại. Chồng làm lương cao hơn. Hai vợ chồng từ lúc lấy nhau được cho ra ở riêng nhưng đến giờ, bố mẹ chồng làm ăn thua lỗ nên bảo chúng tôi trả nợ hộ cho bố. Bố cắm sổ đỏ ngân hàng để làm ăn nên đất cát ông chưa chia cho con nào. Nhà chồng tôi có hai con trai, đều đã lập gia đình. Trước ông bà làm ăn cùng với em trai nhưng đến giờ do số nợ quá nhiều, ông bà giao lại nợ, chia đều cho hai con.

Tôi không ý kiến gì về chuyện đó, vì dù gì bố mẹ có nợ, con cái phải trả hộ là đúng rồi. Duy chỉ có một điều tôi cảm thấy bất an ở chồng, đó là dường như anh muốn trả hết nợ cho bố. Tiền đưa cho vợ nhưng mỗi lần cãi nhau lại đòi vợ trả lại. Tôi thấy rất mệt mỏi. Tôi đi làm vẫn có thể lo tiền ăn uống nhưng nếu con ốm đau mà chồng có bao nhiêu đem đi trả nợ cho bố hay cho vay mượn hết, con biết trông vào đâu.

Nói về bản thân, tôi tự nhận mình không đẹp, cơ thể mập mạp và là kiểu người hướng nội, rất ít giao tiếp với mọi người, vì từ nhỏ tôi sống trong hoàn cảnh mồ côi cha, gia đình chỉ có ba mẹ con. Chị gái tôi bị bệnh tật, không có chồng con. Vậy nên tôi sống rất khép kín. Còn về chồng, tôi không biết phải làm gì nữa. Chẳng lẽ ly hôn, vì tôi cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ này. Tôi không biết do mình sai hay do chồng sai mà cả hai rất hay cãi nhau.

Hoàng Linh

