Chồng muốn có con trai bất chấp sức khỏe của tôi

Tôi và chồng kết hôn được bảy năm và có hai bé gái, bé lớn học lớp hai, bé nhỏ mới sinh được năm tháng.

Tôi sinh non bé thứ hai do đợt dịch vừa rồi bản thân bị Covid nặng, phải mổ gấp, tưởng chừng cả hai mẹ con đều không qua khỏi, may mắn trời thương. Sức khỏe hiện tại của tôi khá yếu, ở nhà vừa chăm hai con vừa làm việc, ngoài ra còn lo cơm nước cho chồng con và bố chồng (mẹ chồng mất trong đợt dịch vừa rồi). Tôi thật sự cảm thấy khá mệt mỏi, thế nhưng với tôi cũng không có gì vì vẫn cố gắng được.

Chồng tôi là người hiền lành, biết chăm sóc vợ con, giúp vợ việc nhà. Anh làm trong cơ quan nhà nước, thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Anh không giỏi tính toán làm ăn, chỉ làm mãi công việc với mức lương như thế. Tôi làm tại nhà, thu nhập 20-30 triệu đồng mỗi tháng. Lúc chuẩn bị có bé thứ hai, tôi cũng mong bé là con trai nhưng nghĩ nếu con gái cũng được. Để có bé thứ hai cũng không dễ dàng vì tôi "thả" khá lâu mà không có. Đến lúc chuẩn bị làm IVF tôi hỏi chồng: "Nếu anh thích con trai thì mình làm IVF chọn lọc giới tính", tôi xác định chỉ sinh hai đứa để có thể chăm lo cho con tốt nhất. Chồng bảo không quan trọng con trai con gái, con nào cũng được, miễn con có chị có em là vui rồi.

Sau đó con đến tự nhiên, tôi rất vui và sau năm tháng mang thai thì biết chắc chắn là bé gái. Lúc này chồng lại bảo hai năm nữa sinh thêm, tôi hơi sốc, cảm thấy mình cứ như bị lừa và nghĩ chồng không muốn có bé này. Tôi khó chịu lắm nhưng nghĩ có thể mới biết là bé gái nên anh nhất thời nghĩ vậy thôi. Vậy mà giờ con được năm tháng tuổi rồi anh vẫn nói đi nói lại mong muốn sinh thêm. Điều này khiến tôi cảm thấy buồn bực. Tôi nói thẳng nếu anh muốn như vậy thì ly hôn và tự do đi kiếm đứa khác, tôi sẽ lo cho hai con. Hai con với anh chưa đủ sao, chưa kể sức khỏe của tôi không tốt, anh muốn tôi hy sinh sức khỏe và tính mạng chỉ vì tính ích kỷ của bản thân. Chưa kể sinh thêm bé nữa, tôi có làm việc nổi không, cả nhà sống sao với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng của anh?

Hiện tại, với thu nhập của tôi thì việc chi tiêu khá thoải mái, thế nhưng anh có bị ảo tưởng không khi suy nghĩ mình có nhiều tiền rồi. Rồi kể cả có nhiều tiền thì với sức khỏe như tôi giờ, sinh mổ hai lần rồi, có phải giống như tôi đánh đổi tính mạng mình nếu sinh tiếp? Có lẽ chồng không yêu tôi như anh nói. Tôi giờ ở nhà đã giống như tù giam lỏng rồi, anh không lo lắng cho vợ mà chỉ sợ lên bàn nhậu bị trêu, rồi muốn có trai để lên mặt với mọi người sao? Hay vì mẹ anh lúc còn sống muốn có cháu trai nên anh muốn tôi sinh thêm? Tôi nghĩ mãi mà muốn trầm cảm thật sự, chẳng lẽ hôn nhân đang vui vẻ hạnh phúc giờ chỉ vì không có con trai mà tan vỡ? Tôi càng nghĩ càng đau lòng. Trước kia tôi chưa từng nghĩ đến việc này, giờ càng ngày nó càng ám ảnh tôi. Tôi kiên quyết thì anh nói tùy em, không muốn thì thôi. Vậy mà anh cứ nhắc đến nó làm tôi không thể không bận tâm được.

Tôi thương chồng, cũng muốn sinh con trai cho anh vui, đã cố gắng rồi mà không có thì là lỗi của tôi sao? Sức khỏe của tôi không đảm bảo, có hai con là tôi gần như không ăn ngủ gì được, mệt mỏi vô cùng, còn bị dọa sinh non, anh không thấy sao? Anh bảo vậy thuê người mang thai hộ, tôi chỉ biết cười nhạt, tốn cả tỉ đấy mà chưa chắc được đâu. Tiền tích cóp của chúng tôi sau bảy năm cũng chỉ được một tỷ đó thôi. Bố mẹ tôi sức khỏe yếu rồi, chồng đi làm tối ngày, hôm nào cũng 6-7h tối mới về, có khi la cà đến 8h tối, hôm nào cơ quan có việc là không về luôn. Tôi phải làm thế nào để anh bỏ mong muốn sinh được con trai? Mong các bạn chia sẻ.

Hiền

