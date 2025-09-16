Chồng muốn bố mẹ bán nhà ở quê, lên sống chung với chúng tôi

Tôi hiểu tấm lòng hiếu thảo của chồng, nhưng nghe anh nói muốn đón bố mẹ lên sống cùng, tôi không khỏi lo lắng.

Tôi 34 tuổi, kết hôn tám năm, có hai con học tiểu học. Vợ chồng tôi làm việc tại Hà Nội, ở trong căn hộ chung cư 67 m² mua trả góp. Bố mẹ chồng sống ở quê, cách nhà chúng tôi khoảng 100 km. Gần đây, sức khỏe bố mẹ yếu đi rõ rệt. Bố từng bị tai biến nhẹ, đi lại khó khăn. Mẹ hay đau lưng, ít làm được việc nặng. Mỗi lần chúng tôi về thăm, nhìn cảnh ông bà lụi cụi quanh quẩn, chồng tôi càng xót xa. Gần đây, anh bàn với tôi là muốn bố mẹ bán nhà đất ở quê, ra Hà Nội sống với vợ chồng tôi.

Tôi hiểu tấm lòng hiếu thảo của chồng, nhưng nghe vậy, không khỏi lo lắng. Nhà chúng tôi không rộng, bốn người đã thấy chật. Nếu thêm bố mẹ chồng, sinh hoạt chắc chắn vướng víu. Tôi đi làm cả ngày, chồng cũng bận rộn, liệu có chăm sóc ông bà chu đáo được không? Hơn nữa, bố mẹ chồng ở đó từ khi sinh ra tới giờ, quen vườn tược, chợ quê, hàng xóm gần gũi. Giờ bắt ông bà bán đi, lên thành phố sống trong căn hộ bốn bức tường, tôi sợ họ thấy tù túng, lạc lõng.

Tôi cũng băn khoăn chuyện tiền bạc. Nhà đất ở quê bán đi, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu nếu ông bà muốn mua nhà mới ngoài này. Còn ở chung thì phải sửa sang lại căn hộ hoặc chuyển nhà rộng hơn, gánh nặng kinh tế sẽ dồn lên vợ chồng tôi. Chúng tôi còn khoản nợ ngân hàng, chưa biết bao giờ trả hết. Xin nói thêm, chồng tôi là con một nên việc chăm sóc ông bà khi đau yếu chắc chắn chúng tôi phải lo. Tôi đang rối quá, mong mọi người cho tôi xin vài ý kiến. Cảm ơn mọi người.

Hương Ngọc