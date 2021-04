Chồng mừng Thư Kỳ 45 tuổi

Phùng Đức Luân, chồng Thư Kỳ, pha trò để chúc mừng minh tinh Đài Loan sang tuổi 45.

Trên Instagram ngày 16/4, Phùng Đức Luân đăng bức ảnh đang chat video với vợ. Gương mặt Thư Kỳ được chỉnh sửa thành miệng rộng, mắt nhỏ. Nam diễn viên viết: "Chúc sinh nhật vợ xinh đẹp của anh. Hãy luôn cười cùng nhau nhé. Chúc em trẻ mãi". Dưới bài viết của anh, nhiều khán giả bình luận: "Dễ thương quá", "Đây mới là chân ái", "Chúc sinh nhật vợ xinh đẹp của anh".

Theo Appledaily, Phùng Đức Luân đang ở Hong Kong còn Thư Kỳ ở Đài Loan. Đời thường, vợ chồng hay trêu đùa nhau. Hai người làm bạn 20 năm trước khi bí mật tổ chức hôn lễ năm 2016. Khi chưa yêu, Phùng Đức Luân thường tới nhà giúp Thư Kỳ sửa đồ đạc, chăm sóc khi cô uống say, an ủi cô mỗi lần gặp trở ngại trong tình yêu, công việc. Theo On, khi yêu Lê Minh, Thư Kỳ bị fan của tài tử phản đối, ném trứng gà vào người. Bấy giờ, Phùng Đức Luân lau nước mắt cho nữ diễn viên.

Vợ chồng Thư Kỳ hiếm xuất hiện cùng nhau sau khi kết hôn. Ảnh: QQ.

Từ bạn bè thành người yêu, vợ chồng, Thư Kỳ - Phùng Đức Luân gạt đi những thủ tục, nghi thức khi tổ chức hôn lễ. Họ chụp ảnh, tổ chức cưới ở Prague (Cộng hòa Czech) một cách ngẫu hứng, khi quay phim Hiệp đạo liên minh. Theo Ettoday, bấy giờ Phùng Đức Luân xao xuyến trước cảnh đẹp, bèn nói với Thư Kỳ: "Hay là mình cưới nhau đi". Nữ diễn viên đồng ý. Sau đó, hai người mặc đồ cũ chụp ảnh cưới. Hôn lễ có sự chứng kiến của khoảng 20 người.

Hậu trường chụp ảnh cưới vui nhộn của Thư Kỳ Thư Kỳ, Phùng Đức Luân khi chụp ảnh cưới. Video: QQ.

Nữ diễn viên từng viết trên trang cá nhân về hỷ sự: "Vậy đấy, chuyện cưới xin của chúng tôi đơn giản như thế. Lễ phục của chúng tôi cũng được chọn qua loa như thế. Quyết định kết hôn của chúng tôi nhanh chóng và bất ngờ như thế. Chúng tôi không có bữa tiệc cưới hay tiệc mừng nào. Chúng tôi quyết định gắn bó với nhau suốt cuộc đời".

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên giảm đóng phim với mong muốn mang thai song chưa có duyên làm mẹ. Trên Sina, cô từng nói: "Có con là may mắn, không có con là số mệnh".

Như Anh