Chồng mua bảo hiểm nhưng người thụ hưởng không phải mẹ con tôi

Thay vì giải thích, anh chỉ lảng tránh, nói rằng "chuyện đó không quan trọng" hay "sẽ nói sau".

Cách đây không lâu, khi dọn phòng, sắp xếp lại giấy tờ trong tủ, trên kệ sách, tủ quần áo, tôi thấy bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chồng mua từ vài năm trước, giá trị khá cao. Xem kỹ hơn, tôi giật mình khi thấy người thụ hưởng chính không phải là tôi hay con cái mà là một tên khác tôi không quen. Ban đầu, tôi cứ nghĩ chắc có gì đó nhầm nên hỏi chồng một cách bình tĩnh. Nhưng thay vì giải thích, anh chỉ lảng tránh, nói rằng "chuyện đó không quan trọng" hay "sẽ nói sau". Tôi hỏi lại nhiều lần, anh đổi chủ đề, thậm chí tỏ thái độ khó chịu như tôi đang soi mói đời tư anh. Càng hỏi, tôi càng thấy tim mình nặng trĩu.

Những ngày sau, tôi quan sát chồng kỹ hơn, từng cử chỉ, từng lời nói. Anh vẫn như trước, chăm chỉ làm việc, thương con, lo cho gia đình... nhưng trong lòng tôi, một vết rạn nứt xuất hiện. Tối về, tôi suy nghĩ mãi. Bao nhiêu năm chung sống, tôi luôn tin tưởng anh, chia sẻ với nhau mọi chuyện. Giờ đây, một chuyện tưởng nhỏ như bảo hiểm lại khiến tôi cảm thấy như giữa chúng tôi có bức tường vô hình. Mấy ngày nay tôi cứ canh cánh chuyện đó, không làm được việc gì ra hồn. Tôi có nên mạnh mẽ ép anh phải giải thích không? Mong nhận được lời khuyên từ quý độc giả.

Kỳ Duyên