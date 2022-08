Chồng mãi đau đáu về người anh từng yêu đơn phương

Câu chuyện của tôi chỉ xoay quanh việc chồng không toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho vợ con, anh luôn đầy ắp tâm tư về người cũ.

Tôi lấy chồng được năm năm, con gái hơn ba tuổi. Vợ chồng tôi cùng 33 tuổi. Vợ chồng tôi đến với nhau vì được giới thiệu, bố tôi là bạn của bố anh, không phải thân nhưng có quen biết. Hai bên phụ huynh đều mến chúng tôi nên càng tích cực trong việc cho hai đứa nên duyên. Mới đầu chúng tôi chưa có ý gì, chỉ nghe bố mẹ nói thế thì biết thế, có thấy mặt nhau khi một lần đến nhà chúc tết, sau đó không tương tác.

Người lớn làm mai nên hay tác động, qua những điều người lớn kể tôi thấy anh cũng độc thân từ lâu lắm, hiền lành, vui tính, kiểu con trai nhìn qua thấy trầm mặc, lạnh lùng nhưng lịch sự, ôn hòa, thân thiện. Bề ngoài tôi vừa phải, nhà có hai anh em, tôi được chiều hơn, chỉ ăn với học, cấp ba yêu đơn phương cậu bạn nhưng không đi đến đâu. Tôi quyết tâm lo học, yêu đương sau này tính. Thời điểm biết anh, tôi hoàn toàn độc lập tài chính, gia đình cũng khá lên, bản thân tự tin hơn trước về ngoại hình và gu thời trang. Tôi khá chủ động trong việc mở lòng với anh, thấy anh có vẻ không muốn tìm hiểu khi luôn giữ phép lịch sự với mình trong từng câu chữ, chắc anh nhắn tin chỉ vì nể người lớn. Tôi chủ động bảo chúng ta có thể bắt đầu từ làm bạn trước, em cũng thấy buồn khi bị từ chối nhanh vậy. Anh không đáp lại nữa.

>> Cảm ơn những tình cũ của chồng

Bẵng đi hai tháng, không nghe tin gì về anh, tôi hỏi bố mới biết nhà anh đang có chuyện. Mẹ anh ốm nặng hơn năm nay, thi thoảng nhập viện, gần đây bệnh nặng lắm phải nằm hẳn trong viện. Tôi thấy lo lắng, bất an và hay nghĩ đến anh, càng chủ động thăm hỏi động viên và thực sự nghiêm túc muốn làm người yêu anh. Trong quãng thời gian này, tôi biết trong lòng anh vẫn còn hình bóng cô gái khác, là bạn cùng trường đại học, kém anh ba tuổi. Thời gian của mẹ anh không còn nhiều, người lớn bàn bạc và bác gái rất mong muốn được thấy anh kết hôn. Mọi người thấy hai đứa tôi cũng đẹp đôi, cứ gợi ý yêu nhanh cưới nhanh, đằng nào chẳng cưới. Mọi người dẫn lối câu chuyện cho hai đứa luôn.

Tôi lúc này "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Phía anh trăn trở, yên ắng, anh kể chi tiết cho tôi về người con gái đó. Em ấy không thích anh, chỉ anh cứ thích và làm mọi cách để xuất hiện trước mặt dù em né tránh. Em lúc đó không thích ai, hình như cũng có tình yêu vụn vỡ chưa chữa lành hoàn toàn được. Nghe anh kể, tôi thấy cô gái ấy nắm cả trái tim anh, khiến anh nhớ nhung, không ngừng nghĩ về việc muốn ở bên. Anh bảo chưa lần nào thấy cô gái đó khóc, rất hay cười nhưng anh lại tin cô ấy mau nước mắt. Qua thời gian tiếp xúc, anh thấy em gặp chuyện gì cũng thể hiện như không có gì, thực chất để giấu đi mọi thứ trong lòng.

Lúc đấy tôi bắt đầu yêu anh nên dù ghen, tủi, buồn khổ, thấy ánh mắt anh say đắm người con gái khác trong từng lời kể cũng tức giận lắm. Nhiều đêm tôi nằm khóc, rồi lại càng thấy thương anh, kiểu u mê nên càng muốn ở cạnh anh. Chỉ cần anh đồng ý, tôi đều chấp nhận được hết, miễn sao anh không lăng nhăng, biết giới hạn. Ba tháng tiếp theo, khi hai bên gia đình có lời về việc kết hôn, chúng tôi nhanh chóng làm lễ với tình yêu đến nhiều từ phía tôi, anh chỉ lặng lẽ như vậy, không phản kháng.

>> Ám ảnh với tình cũ của chồng

Bệnh của mẹ chồng tôi chuyển biến nặng, may mắn thắng được tử thần nhưng kể từ đó phải ngồi xe lăn. Tôi càng thương và yêu anh, anh vẫn như vậy, khách sáo với tôi. Tôi nghĩ dần dần anh sẽ cảm nhận được tình cảm và yêu thương mình thôi, cô gái kia với anh vốn dĩ chẳng phải từng yêu nhau, chẳng phải người yêu cũ, chuyện đơn phương thích người này rồi đơn phương thích người kia là bình thường. Với tôi như thế chỉ là cảm nắng, không có gì sâu đậm, có thể do chuyện chúng tôi cưới gấp quá nên anh chưa sẵn sàng.

Gần hai năm sau gia đình tôi đón con gái nhỏ, bản thân rất hạnh phúc. Vợ chồng tôi khá kín tiếng trong việc sử dụng mạng xã hội, nhất là tôi, nhưng có thể tâm lý phụ nữ muốn công khai mốc quan trọng của cuộc đời cũng như "đánh dấu chủ quyền" nên lúc cưới tôi đăng ảnh cưới để chế độ công khai. Khi bầu to tôi cũng đăng status về chồng con, sinh nhật con, sinh nhật mình hay chồng, đều để chế độ công khai có gắn thẻ chồng. Tuyệt nhiên anh chưa bao giờ công khai về vợ con trên mạng xã hội. Tôi lại tự hiểu anh là người kín tiếng, không thích ồn ào, quan trọng là thực tại sống với nhau.

Vợ chồng tôi không quản lý mật khẩu của bất kỳ ứng dụng điện tử nào từ đối phương, để cho nhau sự thoải mái, tự giác. Nhiều lúc tôi nghĩ anh vẫn rất tốt với vợ con, không làm gì có lỗi, chỉ ít nói thôi. Tôi quen với việc này năm năm rồi sao giờ lại giở thói trẻ con hờn dỗi trách móc, có phải mười mấy tuổi yêu đương màu hồng đâu? Nhưng một năm nay tôi đã khóc rất nhiều, nhìn con gái lại càng khổ tâm, không biết nói thế nào, nghĩ tới đã nghẹn lòng. Anh lập nick phụ từ bao giờ tôi chẳng hay, mọi tìm kiếm hàng ngày đều về cô gái anh từng tán nhưng không đổ. Nick cũ cô gái đấy đã chặn anh trước cả khi anh đồng ý quen tôi.

>> Tình cũ của chồng sắp cưới, muốn ở cùng anh khi sinh con

Đọc được tin nhắn xa xưa, tôi thấy cô gái ấy cũng khách sáo với anh như cách anh khách sáo với tôi, mọi nghĩa tình chỉ xuất phát từ phía anh, đằng đẵng theo đuổi và ngã lòng hoàn toàn về phía cô ấy. Tôi cũng không thấy thời gian đó anh nhắn tin với ai khác, nick mới anh không kết bạn mà chỉ lặng lẽ dõi theo. Cứ lần theo dấu vết của chồng từ nick chính, tôi như điên dại khi thấy những điều anh viết riêng cho cô ấy ở chế độ một mình hoặc tự gửi tin nhắn giữa hai nick.

Tôi kéo về thời gian rất cũ của trang cá nhân, thấy những status anh viết về cô gái đấy rất rõ nét, có khi là bài hát anh đăng mang nỗi niềm nhung nhớ..., tất cả đều ở chế độ công khai. Mỗi năm kỷ niệm cứ lặp lại và chồng tôi vẫn giữ vẹn nguyên tâm tư. Tôi không thể tin được chồng lại là người ấm áp và lắng đọng như thế. Anh ở bên tôi năm năm, còn có con, dự tính thêm bé nữa, anh vẫn cứ điềm đạm đến khô cằn. Nhìn anh chỉ thấy sự yên ắng, trầm tĩnh đến khó tả.

Tôi không thể hiểu sao thứ tình cảm không đầu không cuối lại khiến chồng đau đáu, nhớ thương sâu đậm suốt từng ấy thời gian. Liệu có điểm dừng hay đến chết anh vẫn quyết yêu người ta? Sau khi biết tâm tư chồng, tôi tìm hiểu về cô gái ấy, người khiến mình tò mò đến khổ sở. Tôi ghen tức, sục sạo tìm thông tin, cô gái ấy nhỏ nhắn ưa nhìn, không xinh kiểu sexy hở hang bốc lửa này kia, xinh kiểu dịu dàng, hồn nhiên. Trang cá nhân của cô chỉ loanh quanh gia đình, bạn bè, chia sẻ thêm những cái hài vui, nhìn tương tác không thấy có người yêu hay thả thính gì, cách ăn mặc không chau chuốt mà rất thoải mái, có ngoại hình trẻ hơn tuổi.

Tôi so sánh bản thân, tự thấy mình không đến nỗi nào so với cô gái kia. Tôi giận chồng rồi tự giận mình, càng dằn vặt khi cô gái kia chẳng có lỗi gì, cứ sống an yên vậy, còn chồng đơn phương yêu. Tôi hiện tại chết mòn mỗi ngày với điều mang tên "người cũ của chồng". Nghĩ lại từ lúc quen nhau đến giờ, chồng có vẻ luôn cố gắng hạn chế tổn thương cho cô gái ấy mà không cần biết người ta có thấu khôn. Anh sợ cô ấy thấy anh đã hạnh phúc sao? Thân thể anh ở bên vợ con còn hồn vía trao hết người kia. Anh cứ mãi có thế giới riêng, không ai có thể chạm vào. Trong khi hàng ngày chồng vẫn rất bình thường, không có gì đáng trách, dù bực cũng không cáu gắt, không nặng lời với vợ con, không nhác việc. Anh lại vui khi vào trang cá nhân thấy hôm nay cô ấy vui vẻ, rầu rĩ khi hôm nào không thấy cô ấy vào mạng.

>> Tôi có quá đáng khi nhắn tin cảnh cáo người cũ của chồng

Nhiều lúc tôi tự hỏi sao con người ta lại tự đày đọa bản thân, sống khổ sở thế? Cô gái kia cũng chẳng bao giờ biết có người nguyện lựa chọn cả đời này chờ đợi chỉ mong trông thấy cô ấy. Còn tôi cũng tự đày đọa bản thân khi sống bên người chồng chẳng đặt tâm ở mình. Nợ duyên này khốn khổ. Tôi chợt lóe lên suy nghĩ, liệu khi cô gái ấy kết hôn, chồng mình có thôi nhìn về nơi ấy không, hay lúc đó anh lại càng nhớ sâu đậm thêm vì người ở bên cô ấy lại không phải anh?

Tôi chỉ biết kêu trời. Chồng có người yêu cũ nhưng anh chẳng nhớ gì về người đó, còn một hình bóng cũ không gọi tên được cụ thể thì anh lại khắc khoải suốt đời. Tôi thấy ghen tỵ với cô gái đấy nhưng bất lực, cuộc đời này của tôi chỉ có anh và con. Tôi phải gạt đi những tiêu cực khi bất chợt nghĩ đến việc ly hôn, tim nhói đau. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Diệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc