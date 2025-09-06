Chồng luôn theo dõi tôi qua định vị

Có lần, tôi đang đi mua quà sinh nhật cho anh, muốn giữ bí mật nhưng anh vẫn gọi hỏi sao đi vào khu đó.

Tôi 29 tuổi, kết hôn được một năm, chưa có con. Từ ngày cưới, chồng đề nghị cả hai bật định vị điện thoại để "biết nhau ở đâu cho yên tâm". Ban đầu, tôi thấy hợp lý và đồng ý nhưng dần dần, tôi nhận ra anh dùng nó như cách để kiểm soát. Chỉ cần tôi ghé quán cà phê với bạn lâu hơn dự kiến, anh nhắn ngay: "Sao ở đó lâu vậy?". Có lần tôi tắt định vị vì điện thoại sắp hết pin, chưa kịp giải thích, anh đã gọi và hỏi đang ở đâu, đi với ai.

Đi làm về muộn, tôi cũng phải nhắn trước, nếu không anh sẽ soi lịch sử di chuyển. Thậm chí có lần, tôi đang đi mua quà sinh nhật cho anh, muốn giữ bí mật nhưng anh vẫn gọi hỏi sao đi vào khu đó. Tôi vừa bực vừa buồn cười nhưng cũng thấy mệt mỏi. Tôi biết anh yêu và lo cho tôi nhưng cảm giác bị giám sát khiến tôi không thoải mái. Tôi muốn có chút riêng tư, dù là trong hôn nhân. Nhiều lần định nói thẳng, nhưng lại sợ anh hiểu lầm là mình có gì giấu. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi cảm thấy rất ngột ngạt, lâu dần sợ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Tôi nên làm gì đây? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Ngọc Tâm