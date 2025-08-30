Chồng tiêu bất cứ thứ gì cũng phải gọi tôi thanh toán

Anh không có đồng nào trong người, phải nhắn tôi thanh toán từng chút một như tiền điện thoại, đổ xăng, mua sắm mọi thứ, ôm một đống nợ.

Chuyện riêng của gia đình, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ mang lên mạng tìm lời khuyên, nhưng giờ bế tắc quá rồi, cảm giác như mình đã thử mọi cách, làm mọi thứ mà mọi chuyện vẫn không thay đổi. Nói qua về hôn nhân của tôi, chồng hơn tôi 6 tuổi, nay anh đã gần 40, bản chất vốn ngoan hiền tốt tính, chăm chỉ làm việc nhà và chiều chuộng vợ. Vợ chồng tôi có hai đứa con, có nhà, có xe, có chút tài sản. Người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy gia đình tôi rất hạnh phúc, nói tôi may mắn mới lấy được chồng đẹp trai, tốt tính, hòa nhã như vậy, thế nhưng đó là họ chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm.

Trước đây chồng tôi từng là người lạc quan, vui vẻ, rồi sau một chuỗi các quyết định sai lầm về nghề nghiệp, anh mất dần sự tự tin. Anh có máu đỏ đen và rất thích đầu tư forex, nhưng theo kiểu lướt sóng, mua đi bán lại trong ngày. Khổ nỗi toàn thua lỗ và mang nợ về cho gia đình. Anh không nghĩ lỗi là của forex, lỗi là của anh do chưa biết kiểm soát tâm lý, lòng tham, chưa học đủ nhiều và cần rút kinh nghiệm.

Vốn đã chán việc, trong thời gian chơi forex, anh nghỉ công việc lương hơn 30 triệu đồng, quyết tâm dành toàn thời gian cho forex. Tôi đã khuyên hết nước hết cái, nhờ cả gia đình nội ngoại khuyên nhủ, anh vẫn chọn cách nói dối tôi và mọi người. Anh bảo dừng rồi, thật ra vẫn âm thầm chơi và thua lỗ, vay mượn hết chỗ này chỗ khác.

Sáu năm trước, anh nghỉ làm một năm, mở đầu chuỗi nói dối kinh điển về công việc, cần tiền đầu tư, kết quả mang về số nợ vài trăm triệu đồng. Lần đó anh chơi một loại tiền ảo như forex. Năm rưỡi vừa rồi, anh lại nghỉ việc và mang về số nợ khoảng 400 triệu đồng. Anh vay bạn bè, vay thẻ tín dụng, lấy tiền của vợ..., nói chung có thể tận dụng được tiền ở đâu là anh đều làm hết rồi, tận dụng đến từng 500 nghìn đồng để nạp vào đó với hy vọng sau khi mình đã có nhiều kinh nghiệm, học đủ nhiều, kiểm soát tâm lý tốt hơn, sẽ thực sự kiếm tiền được từ nghề này. Anh coi đó là một nghề giúp anh có thể tự chủ thời gian, linh hoạt và vẫn kiếm được tiền. Anh thích ngồi nhà phân tích biểu đồ hơn là việc đi làm và chịu áp lực từ sếp, công việc, đi công tác.

Anh thường xuyên nói chuyện, ngồi trà đá với mấy anh khác cũng coi forex là công việc chính. Tôi làm đủ mọi cách, từ việc dọa ly hôn, chia con, không về nhà một tuần, nói chuyện với anh bạn chơi forex cùng để không liên lạc với nhau nữa, nhờ bố mẹ chồng và bố mẹ tôi tác động để anh sợ mà từ bỏ. Thế nhưng tính anh vốn không kiên định, forex như đã thành một cơn nghiện nên chỉ được vài ngày đến hai tuần là anh lại tìm đến nó, nhất là trong thời gian khó khăn này, khi anh chưa tìm được việc. Thực ra anh có thể tìm được việc, mức lương tầm 20 triệu đồng, nhưng anh không hài lòng với mức lương đó, cũng không yêu công việc của mình, vì thế ngại đi làm, vẫn muốn cố gắng với forex. Anh nói muốn làm forex để có nhiều thời gian cho gia đình, chủ động thời gian làm mọi thứ như sau này về quê chăm bố mẹ già lúc ốm đau, họ hàng có giỗ chạp, giúp đỡ mọi người...

Tôi thấy chồng khá mơ mộng, động cơ thì có vẻ tốt nhưng thân mình còn chưa lo xong thì giúp được ai. Tôi ít tuổi hơn anh nhưng luôn phải cố gắng làm việc để gồng gánh chi phí sinh hoạt trong một thành phố đắt đỏ, giúp anh trả nợ. Nợ của 6 năm trước là tôi và anh cùng đi làm trả, sau đó mua nhà, xe và tích được chút tài sản. Nợ của hiện tại tôi để anh tự trả vì sợ anh sẽ ỉ lại. Forex như một chất gây nghiện cực mạnh với anh, như kẻ thù của tôi vậy. Vợ chồng vui vẻ được ít hôm là tôi lại thấy anh chắt chiu từng đồng nạp vào đó, cầm điện thoại đến đêm xem biểu đồ, học lý thuyết. Tôi lại muốn điên lên và cãi nhau, anh xin lỗi và hứa bỏ, mong cho anh thêm thời gian. Cứ như vậy, cái vòng lặp này, sao mà tôi buồn và bất lực quá.

Anh vẫn lén lút chơi, xóa lịch sử trò chuyện với mấy anh chơi forex cùng, xóa lịch sử trình duyệt khi anh vào học các tài liệu chơi forex, dùng tài khoản ngân hàng khác nạp tiền... Công việc tôi thu nhập khá tốt, tôi cũng chỉ muốn làm việc chăm chỉ và sống cuộc sống bình yên, cùng con người trước kia của chồng mình, mà sao khó quá. Anh đã thay đổi theo cách không nhận ra được, dối trá, lấp liếm, hèn nhát, lười biếng, ì ạch. Chơi thua làm tâm lý anh bất ổn, thường xuyên cáu gắt và tự ti. Giờ hàng ngày tôi đi làm, còn chồng ở nhà làm những gì tôi chẳng biết nữa. Tôi giục anh tìm việc, anh đồng ý, rồi có tìm nhưng chưa được công việc ưng ý, rảnh rỗi và chán nản, forex lại là thứ cứu dỗi anh trong lén lút.

Giờ anh không còn đồng nào trong người và phải nhắn tôi thanh toán từng chút một như tiền điện thoại, đổ xăng, mua sắm mọi thứ, ngồi trên một đống nợ. Tôi không biết còn áp lực nào để anh có thể cai được hẳn forex và toàn tâm toàn ý đi làm. Tôi bất lực quá rồi, rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người, chân thành cảm ơn.

Hiền Ngân