Chồng giảng viên muốn an nhàn, không chịu tìm cách tăng thu nhập

Chồng tôi làm giảng viên, thu nhập bình thường, có thời gian rảnh nên hay ngồi trà đá.

Tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt. Vì cho con học trường công nên chi phí không cao. Mỗi năm tôi tiết kiệm được khoảng 500 triệu đồng. Vợ chồng đã có chung cư ở Hà Nội, còn nợ 300 triệu đồng. Tôi có mảnh đất trị giá khoảng 3 tỷ. Chồng tôi làm giảng viên, thu nhập bình thường, có thời gian rảnh nên hay ngồi trà đá. Gia đình chồng có nền tảng tốt.

Tôi muốn chồng nâng cao trình độ, nghiên cứu để có thêm thu nhập nhưng chồng có vẻ muốn an nhàn với cuộc sống hiện tại. Đôi khi tôi thấy chồng hơi lười. Mỗi tối ăn xong, anh ôm điện thoại và đi trà đá. Mong muốn của tôi có phải khắt khe với chồng không?

Trà My