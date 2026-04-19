Chồng không chịu thừa nhận quá khứ từng quan hệ với bạn gái cũ

Tôi và chồng cưới nhau được hơn một năm. Trước khi cưới, chúng tôi quen nhau hơn hai năm, cảm thấy đủ lâu để hiểu hết con người của nhau. Trong quá trình tìm hiểu, anh từng kể về mối tình cũ kéo dài khoảng bốn năm. Hai người từng đưa nhau về ra mắt gia đình, họ hàng đều biết và cũng đã tính đến chuyện cưới xin nhưng sau đó vì vài mâu thuẫn nên dừng lại. Khi đó anh nói với tôi rằng chưa từng quan hệ với ai và tôi là người đầu tiên. Anh cũng không nhắc nhiều đến người cũ, mọi thứ được kể khá đơn giản nên tôi tin và không hỏi sâu thêm. Tôi nghĩ quá khứ ai cũng có, miễn hiện tại nghiêm túc là được.

Sau này, khi vừa cưới được vài tháng, trong một lần tình cờ, tôi biết được sự thật không hoàn toàn như anh nói. Mối quan hệ trước đó không chỉ dừng ở mức tình cảm bình thường, họ đã phát sinh quan hệ, thậm chí cô ấy từng bỏ thai. Khi biết chuyện, tôi có hỏi chồng và muốn anh nói rõ nhưng anh lảng tránh, hoặc chối rồi chuyển sang chuyện khác. Tôi có nói thẳng rằng nếu đã là quá khứ thì chỉ cần nói thật, tôi không muốn sống trong ngờ vực hoặc phải tự tìm hiểu rồi lại cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên anh vẫn không thừa nhận nên cuối cùng tôi chọn bỏ qua, không hỏi lại nữa. Vì lúc đó tôi rất yêu chồng, cũng không muốn khiến cuộc sống căng thẳng, cũng nghĩ đó đã là quá khứ, hiện tại chồng rất tốt.

Đến giờ, mọi thứ giữa vợ chồng tôi vẫn bình thường. Anh không có biểu hiện gì sai, cuộc sống cũng ổn định. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại chuyện cũ và thấy trong lòng không thoải mái, bứt rứt, nhất là không hiểu vì sao anh chọn nói dối tôi và né tránh khi tôi hỏi. Tôi phải làm sao để quên đi chuyện đó và toàn tâm toàn ý yêu thương chồng, lo cho đứa con đầu lòng còn trong bụng mẹ? Mong được nghe ý kiến của các độc giả.

Thu Huệ