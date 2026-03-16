Chồng liên tục chửi vợ dù tôi không ăn bám, chu toàn việc nhà

Con cái còn nhỏ, tôi không muốn ly hôn nhưng hàng ngày nghe chồng chửi bới, xúc phạm, tôi không chịu được.

Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, có hai con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Tôi có nỗi khổ là chồng rất ngoa mồm, chửi vợ suốt dù lúc đó có người ngoài hay không. Vợ chồng cưới xong là ở riêng, đều có lương nhưng kinh tế không khá giả gì vì đồng lương ít ỏi. Chúng tôi làm thêm rẫy cà phê và tiêu, kinh tế tạm thời ổn định. Chồng thường xuyên chửi bới vợ vô cớ bằng những ngôn từ không thể chấp nhận được.

Nhiều lần tôi góp ý, thậm chí cãi vã nhưng chẳng khác gì. Khi nói lý, chồng không nói lại được, sửng cồ lên rồi đánh tôi. Tôi làm đơn ly hôn nhưng chồng không chịu ký. Con cái còn nhỏ, tôi không muốn chúng sống trong cảnh thiếu cha thiếu mẹ nhưng hàng ngày cứ nghe chồng chửi bới, xúc phạm, tôi không chịu được.

Tôi đã kể với người lớn tuổi trong nhà để họ góp ý nhưng chẳng khá hơn. Tôi cảm thấy chồng luôn xem thường vợ, chẳng biết làm sao cho vẹn cả đôi đường. Tôi có công ăn việc làm, cũng tranh thủ làm thêm nương rẫy, nhà cửa, có ăn bám gì đâu mà liên tục bị chồng xúc phạm như vậy. Con cái lớn lên trong môi trường như thế, tôi không biết chúng sẽ như thế nào nữa. Mong nhận được tư vấn của mọi người.

Hồng Hoa