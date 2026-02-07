Chồng ôm ấp nữ DJ trước mặt tôi ở tiệc tất niên cùng bạn bè

Anh còn xuống chỗ tôi đòi tiền để típ vì tôi đang giữ áo khoác cho anh.

Trong buổi tiệc tất niên cùng bạn bè làm ăn của chồng, ai cũng mang theo gia đình nên không khí ban đầu khá vui vẻ. Các anh chồng chủ động thuê DJ và vũ công cho sôi động hơn. Khi rượu bắt đầu ngấm, chồng tôi lên sân khấu nhảy cùng mọi người. Nhưng càng về sau, anh càng sán lại gần nữ DJ và hai cô vũ công, có lúc khoác vai, ôm ấp, thậm chí đụng tay chân khiến tôi ngồi dưới mà thấy nghẹn lại. Các cô ấy cố tránh né, bạn bè cũng kéo anh ra vài lần nhưng rồi đâu lại vào đó. Thậm chí anh còn xuống chỗ tôi đòi tiền để típ vì tôi đang giữ áo khoác cho anh.

Ngồi nhìn cảnh đó giữa bao nhiêu người quen, tôi vừa xấu hổ vừa đau lòng. Tôi không làm ầm lên, chỉ im lặng đến hết buổi. Khi về nhà, anh đã say mềm, gần như không biết gì. Nhắc lại thì anh nói không nhớ, mãi tới khi tôi cho xem vài đoạn video ngắn anh mới tái mặt đi và bảo tôi đừng nhắc tới nữa. Từ hôm đó, anh không nói thêm lời xin lỗi hay giải thích nào, mọi thứ bị bỏ lửng như chưa từng xảy ra.

Tôi sang ngủ cùng các con, hai giường trong cùng một phòng. Có đêm anh sang ôm tôi nhưng vẫn im lặng, còn tôi không đáp lại. Hai vợ chồng nằm cạnh nhau như hai khúc gỗ, một lúc sau anh lại lặng lẽ về giường bên kia. Có thể với anh, đó chỉ là chuyện do rượu, say nên mất kiểm soát. Nhưng với tôi, rượu không thể là lý do để muốn làm gì thì làm rồi hôm sau xem như bình thường.

Tôi cứ tự hỏi liệu mình có đang quá khắt khe hay không, hay cảm xúc của tôi hoàn toàn dễ hiểu? Mong mọi người, đặc biệt là các chị em từng trải qua những tình huống tương tự, cho tôi một góc nhìn để tôi biết mình có quá đáng không.

Nguyệt Cầm