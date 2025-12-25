Chồng làm 'giá đỡ' cho vợ mắc bệnh hiếm trang điểm

MỹAriel Lett trở nên nổi tiếng sau những video nhờ chồng cầm cọ và son rồi dùng cằm hoặc cử động cơ mặt để tự trang điểm.

Ariel Lett, 23 tuổi, sống tại bang Tennessee, sinh ra với hội chứng cứng đa khớp bẩm sinh (arthrogryposis). Đây là một thuật ngữ y khoa dùng để mô tả việc có nhiều khớp bị co rút ngay từ khi mới lọt lòng. Co rút khớp là tình trạng vận động của một khớp bị giới hạn, khiến khớp đó không thể duỗi thẳng hoặc gập lại hoàn toàn, hoặc chỉ thực hiện được một phần, theo John Hopkins Medicine.

Hội chứng cứng đa khớp được cho có liên quan đến tình trạng không gian trong tử cung không đủ rộng và thiếu nước ối; bệnh nhân có thể mắc một bệnh lý thần kinh tiềm ẩn hoặc rối loạn mô liên kết. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định.

Cô gái cứng khớp bẩm sinh nổi tiếng nhờ video trang điểm Video Ariel trang điểm thu hút 6,3 triệu lượt xem. Video: Beautybasicsbyariel

Theo thống kê từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) và các tổ chức y tế quốc tế, tỷ lệ mắc hội chứng này là khoảng 1 trên 3.000 đến 1 trên 5.000 trẻ sơ sinh còn sống trên toàn thế giới. Hội chứng ảnh hưởng đến nam và nữ với tỷ lệ ngang nhau và xuất hiện ở mọi chủng tộc. Khoảng một phần ba số bệnh nhân bị ảnh hưởng ở cả tay và chân, trong khi số còn lại có thể chỉ bị ở một vùng cơ thể nhất định.

Vì không thể đưa tay lên mặt, Ariel đã nhờ đến sự trợ giúp của chồng mình, Josh. Anh đóng vai trò là "giá đỡ", giữ cố định những cây cọ trang điểm để Ariel di chuyển khuôn mặt mình theo từng nét vẽ.

Những video trang điểm của Ariel hiện trở thành hiện tượng trên TikTok với hàng triệu lượt người yêu thích. Cô cho biết ý tưởng phối hợp để trang điểm này xuất phát từ Josh. "Anh ấy quan sát cách tôi tự trang điểm trước đây và hỏi: 'Liệu sẽ dễ dàng hơn không nếu anh cầm cọ giúp em?'", Ariel nhớ lại. "Tôi đã trả lời: 'Chúng ta có thể thử'. Và thế là chúng tôi duy trì cách làm đó đến tận bây giờ".

Nhờ chồng cầm cọ và son, Ariel cử động phần cằm và cơ mặt để tự trang điểm. Ảnh: TikTok

Cô cho biết bất ngờ với kỹ năng của Josh ngay từ lần đầu tiên. "Anh ấy bắt nhịp như thể đã làm việc này từ rất lâu rồi. Josh chú ý đến từng góc độ mà tôi thường sử dụng và mô phỏng lại chính xác khi cầm cọ", Ariel chia sẻ.

Để giúp vợ trang điểm dễ dàng hơn, Josh tì khuỷu tay lên bàn giúp giữ tay thật vững. Ariel sau đó sẽ dùng cằm hoặc cử động cơ mặt để điều chỉnh cọ theo ý muốn. Hai người kết hợp ăn ý tới mức, Josh thậm chí học lỏm được đủ kỹ thuật để tự tay trang điểm cho vợ trước ống kính. Dưới mỗi video, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước đôi bàn tay vững chãi của Josh và sự nỗ lực của người vợ.

Theo People, Ariel bắt đầu học trang điểm từ thời trung học thông qua các video hướng dẫn trên mạng và sự chỉ dẫn của mẹ. Cô cũng được truyền cảm hứng từ Briel Adams Wheatley, một nhà sáng tạo nội dung làm đẹp sinh ra với cơ thể không có tứ chi.

Tuy nhiên, con đường theo đuổi đam mê chuyên nghiệp của Ariel lại gặp không ít rào cản. Cô từng bị các trường đào tạo thẩm mỹ từ chối vì không thể hoàn thành phần thực hành bằng tay theo quy định. Ariel đã cố gắng quay video để chứng minh năng lực nhưng vẫn chưa thành công. Không từ bỏ hy vọng, cô dự định tiếp tục phát triển kênh TikTok và mong muốn một ngày nào đó có thể trang điểm cho khách hàng.

Hiện tại, Ariel tận hưởng niềm vui khi quay các video trang điểm cùng chồng và kết nối với khán giả. Đôi khi, cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước sự hưởng ứng của cộng đồng mạng. "Tôi quên mất rằng cách mình làm đẹp không giống với mọi người nên đôi khi tự hỏi: 'Tại sao mọi người lại ấn tượng nhỉ?' Rồi tôi chợt nhớ ra, đúng là mình đang làm mọi thứ theo cách hoàn toàn khác biệt", cô cười nói.

Điều ý nghĩa nhất Ariel nhận được sau mỗi video là sự phản hồi từ những bậc phụ huynh có con gặp khiếm khuyết. Họ nói rằng câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng và giúp con cái họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Với Ariel, đó chính là phần thưởng lớn nhất cho mọi nỗ lực của mình.

Bình Minh (Theo People)