Chồng lại nợ sau khi được bố mẹ anh thế chấp nhà trả giúp

Sao anh thương con đến vậy lại thành người gian dối, nợ gần hai tỷ đồng và có thể nhiều hơn nữa.

Chết đi sống lại mấy lần vì người chồng chơi tiền ảo

Tôi chia sẻ để trải lòng, anh chị có người sẽ hiểu một chút, có người chưa hiểu, xin hãy lắng nghe tiếng lòng của tôi một chút. Tôi là tác giả của bài viết hơn một năm trước: "Chết đi sống lại mấy lần vì người chồng chơi tiền ảo". Sau lần thứ tư này, gần Tết, gia đình nhà chồng tôi đã thế chấp căn nhà của họ để trả nợ cho anh.

Những tưởng tất cả đã xong, anh làm lại cuộc đời, bất ngờ cách đây 3 tuần, ngân hàng gọi cho tôi hỏi về khoản vay quá hạn, cộng thêm tính cách anh lại ù lì khác trước, tôi tra hỏi mới biết anh vay tín dụng lên đến 400 triệu đồng. Lần này thì tôi chịu, gia đình bên ngoại vẫn chưa biết, nhà anh không ai giúp đỡ vì họ bảo chỉ giúp một lần.

Anh và mẹ chồng yêu cầu tôi ký với ngân hàng, nơi đang thế chấp ngôi nhà, để nâng hạn mức lên cao hơn. Tôi không ký, mẹ chồng gây áp lực, bảo phải ký. Tôi đang ở nhà thuê, bà vẫn lên thường xuyên (điều trước đây không hề có, trước bà chê tôi ở quê nghèo, không xứng với con trai bà nên khi ở chung gây khó dễ, ra riêng thì bà phó mặc, không ngó ngàng). Chồng bảo cứu giúp anh lần cuối, nhưng lần này tôi mất niềm tin rồi. Tôi không hiểu sao anh thương con đến vậy lại thành một con người gian dối, để nợ đến gần hai tỷ đồng và có thể nhiều hơn nữa, vì trong những năm qua anh đã trả bớt.

Tôi lại viết lên đây, đời tôi thật thảm hại, bi đát, dù rằng khi ra đường luôn vui vẻ, năng lượng, nhưng về nhà sầu úa, không còn nghĩ gì được nữa. Tôi thương hai đứa con vô cùng. Mong được các bạn chia sẻ.

Huyền Nguyễn