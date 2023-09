Bình DươngNghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm chạy đến phát hiện vợ ông Hồ Văn Khởi, 55 tuổi, đã tử vong; ông này nằm dưới nền nhà với con dao cắm trên ngực.

Ngày 23/9, ông Khởi được Bệnh viện đa khoa Bình Dương cứu chữa dưới sự giám sát chặt của Công an Bình Dương, do là nghi can sát hại vợ 45 tuổi rồi tự tử.

Theo điều tra, tối qua, người dân khu trọ ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, nghe tiếng la hét của vợ ông Khởi liền chạy sang. Nhìn qua cửa sổ, họ thấy bà này nằm trên vũng máu trong nhà vệ sinh. Còn ông Khởi dùng dao đâm vào ngực mình, nằm dưới nền nhà.

Mọi người đưa cả hai đi cấp cứu, song người vợ đã tử vong.

Yên Khánh - Phước Tuấn